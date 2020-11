Mette F. klapper i ved ét særligt spørgsmål

Mens danskerne må vente på redegørelsen om, hvad der skete sidste uge, lukker statsministeren i for endnu et centralt spørgsmål

Hvem udarbejdede det materiale, der dannede grundlaget for 14 millioner minks død?

Materiale - må vi forstå - som Mette Frederiksen (S) gik ud fra, at der var lovhjemmel til.

Det nægter landets statsminister at svare på.

Det blev tydeligt, da Ekstra Bladet fangede Mette Frederiksen, efter hun blev færdig med sin tv-turné torsdag aften.

- Det er sådan, at når man træffer en beslutning i regeringens udvalg, så ligger der en sag. Og i forhold til yderligere detaljer til forløbet, så henviser jeg altså til den redegørelse, som er igangsat.

Et spørgsmål der ellers presser sig på efter Mette Frederiksen tidligere på aftenen havde talt om netop dette materiale i et interview med TV2.

- En regering lægger selvfølgelig til grund, at det materiale, der bliver bragt frem til regeringen for, at man kan træffe en beslutning, er lovmedholdeligt, sagde hun.

Mette F. ristet af Abdel: Svarer stadig ikke

Mette F. giver lussing til Mink-Mogens

- Der er begået fejl

Redegørelsen må siges at være en afvæbnende belejlighed, for spørgsmålet er kun det sidste i en række, som danskerne først får svar på, når den er klar.

Her vil danskerne også få svar på, hvordan der angiveligt kunne gå to dage fra regeringen blev bekendt med den manglende lovhjemmel til at slå alle danske mink ihjel, til minkavlerne fik besked om, at det kun var en opfordring.

- Jeg lægger til grund, at når der er begået en fejl, så retter man op på den fejl, siger hun til Ekstra Bladet.

Samme sang

Det samme svar gav hun, da hun tirsdag stillede op til spørgetimen i folketingssalen med henvisning til fødevareminister Mogens Jensens ansvar i den del af sagen.

Men der blev ikke rettet op på fejlen, og i mellemtiden blev flere og flere mink slået ihjel i den tro, at det var en lovlig ordre.

- Kan du forstå, at danskerne ikke accepterer, at en regering først sørger for lovhjemmel, efter der er lavet så voldsomt et indgreb, som det I har lavet?

- Ja, det kan jeg. Forstået på den måde at selvfølgelig skal der være klarhed over, om der er lovhjemmel eller ej. Det har så vist sig i den her situation, at det var der ikke, og det har vi beklaget.

- Kan man på nogen måde garantere, at den fejl ikke kommer til at ske igen? Skal der ske en ændring af procedurer?

- Der er ingen, der kan garantere, at der ikke kan opstå fejl i fremtiden, siger Mette Frederiksen.

Joachim B. efter Mogens' tamme undskyldning: Den går ikke!

Ekspert skyder Mink-Mogens' forklaringer ned