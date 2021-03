Mette F. kommenterer egen skandale-borgmester

Om der så var en ildtang i nærheden, vil statsminister Mette Frederiksen (S) ikke røre ved skandalesagen fra Fredericia.

Hovedpersonen er hendes egen partifælle og tidligere borgmester Jacob Bjerregaard (S), som nu skal undersøges af politiet i forbindelse med en række forhold - afsløret af Ekstra Bladet.

- Sådan en helt konkret sag har jeg ikke mulighed for at gå ind i som statsminister, den skal have lov til at køre sit eget forløb, sagde Mette Frederiksen til Ritzau efter et møde med partilederne i Folketinget.

- Hvad siger du som partiformand til, at en højtprofileret borgmester ..?

- Jeg har ikke nogen kommentar til en helt konkret sag, den kører i et helt andet regi, lød det fra statsministeren.

Fredericias nu tidligere S-borgmester Jacob Bjerregaard har kørt det tunge juridiske skyts i stilling forud for den efterforskning, som politiet nu iværksætter på anbefaling af byrådet.

Han har nemlig hyret stjerneadvokaten, René Offersen, der blev kendt i offentligheden som forsvarer i retssagerne mod tidligere Farum-borgmester Peter Brixtofte.

- Magtmisbrug og nepotisme i Fredericia