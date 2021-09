Mette F.: Løfte til unge ville være løgn

Statsminister Mette Frederiksen (S) skriver på Facebook, at det selvfølgelig gerne må være sjovt at gå på arbejde. Det sker efter et pressemøde for en uge siden, hvor statsministeren understregede, at ingen kan fravælge at arbejde.

På Facebook understreger statsministeren, at man gør unge en bjørnetjeneste, hvis man ikke forbereder dem på, at arbejdslivet indeholder både op- og nedture.

- Er noget af den udbredte sårbarhed, vi ser hos mange børn og unge, også et udtryk for, at vi har fjernet alle forhindringer? Ender de med at slå sig hårdere på livet i vores forsøg på at beskytte dem?

- Der skal være plads til at drømme og stræbe – også efter et sjovt arbejdsliv. Men bilder vi hinanden ind, at der kun findes job, der er sjove og selvudviklende, så kommer vi uden for virkeligheden.

- Ja, så lyver vi for de kommende generationer, skriver Mette Frederiksen.

Debatten startede sidste tirsdag i sidste uge, hvor statsministeren præsenterede en reformpakke, der blandt andet involvere lavere dagpenge til nyuddannede samt nyttejob til blandt andet arbejdsløse indvandrere.

Her sagde statsministeren:

- Vi skal aflive den myte, der er ved at opstå om, at det nødvendigvis skal være lystbetonet at gå på arbejde.

Det blev udlagt som, at Mette Frederiksen var imod, at det måtte være lystbetonet at gå på arbejde.

- Sådan behøver det selvfølgelig ikke at være. Heldigvis. Men vi skal også være ærlige om, at det er få mennesker, der gennem et helt arbejdsliv kun er glade for deres arbejde.

- De fleste af os vil opleve modgang og bump. At være nødt til at arbejde for at forsørge sig selv. Og nogle vil opleve, at de skal afprøve forskellige ting, før de finder deres rette plads, skriver hun.

Statsministeren skriver yderligere, at hun mener, at det at gå på arbejde er 'noget af det vigtigste for os mennesker' samt forudsætningen for velfærdssamfundet.