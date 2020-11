Mette F. lover ny melding om restriktioner

I takt med at smitten med covid-19 hen over efteråret har spredt sig i Danmark, har regeringen løbende indført flere restriktioner for at forsøge at inddæmme smitten.

Senest regeringen indførte tiltag for hele landet, var 23. oktober, hvor forsamlingsloftet blandt andet blev sænket til ti personer.

Netop forsamlingsloftet er blandt de restriktioner, der udløber på søndag, 22. november, efter det har været gældende i fire uger.

Med det nuværende smittetryk er det formentlig utopi at tro, at forsamlingsloftet bare bliver ophævet, når det udløber, og statsminister Mette Frederiksen har da også tirsdag varslet, at regeringen inden længe vil komme med nyt om restriktioner i den kommende tid.

Det er sket i forbindelse med, at hun har svaret på spørgsmål fra sine følgere i en liveudsendelse på Facebook.

Venstrepolitiker udskrevet igen: Det har været 14 hårde dage

For tidligt med julenyt

Her blev hun spurgt ind til, hvornår der kommer en melding om jul og nytår og de restriktioner, der måtte gælde her.

Mette Frederiksen måtte dog sige, at det endnu er for tidligt at sige noget om højtiden.

- Hvordan restriktionerne præcis kommer til at se ud i julen, kan jeg faktisk ikke svare på endnu, for vi skal tættere på, før sundhedsmyndighederne har klare anbefalinger, lyder det fra statsministeren.

Hun fortæller dog, at der altså er restriktioner, der udløber på søndag.

- Inden da vil vi komme med nogle meldinger på, hvordan restriktionerne gælder i den kommende tid, siger hun.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Ekstra Bladets journalist Jonas Sahl har tidligere spurgt social- og indenrigsminister Astrid Krag, om staten aflyser julen i år. Få svaret i videoen her.

Svarer udenom i 65 minutter

Anderledes december i vente

Derudover vil regeringen sørge for at 'gøre alt hvad de kan for at melde ud om julen i så godt tid som muligt'.

- Men som tingene ser ud nu både herhjemme og ude i Europa, skal man indstille sig på, at vi ikke kan komme til at gennemføre december, som vi plejer, og vi vil få behov for, at alle også passer på hen over julen, lyder det fra Mette Frederiksen.

Foreløbig er der en række restriktioner, der allerede gælder hen over jul og nytår.

Det drejer sig blandt andet om kravet om mundbind på offentligt tilgængelige steder samt en begrænsning på salg af alkohol efter klokken 22. De restriktioner gælder foreløbig til 2. januar.

Engell: Det ser kulsort ud