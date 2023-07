Mette F. mødes med Biden igen

Mette Frederiksen lagde ikke en dæmper på Nato-spekulationerne, da hun takkede Joe Biden for samarbejdet i Nato under sit besøg i Det Hvide Hus

Der er lagt op til endnu et topmøde mellem statsminister Mette Frederiksen (S) og USA's præsident, Joe Biden.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelse.

Mette Frederiksen deltager således 13. juli i et nordisk-amerikansk topmøde i Helsinki sammen med stats- og regeringscheferne fra Sverige, Norge, Finland og Island.

Her vil præsident Biden også være til stede.

Mødet falder dagen efter Nato-topmødet i Vilnius, som hidtil har været udpeget som deadline for udpegelsen af en ny generalsekretær for forsvarsalliancen. Denne beslutning lader dog til at være udskudt, da adskillige internationale medier har kunnet berette, at Jens Stoltenberg vil blive bedt om at tage et år mere på posten.

Sverige med

Sammen skal landene ifølge pressemeddelelsen drøfte Ruslands krig i Ukraine, opfølgning på Nato-topmødet og den grønne omstilling.

Annonce:

- I en tid, hvor den geopolitiske situation er i opbrud, og der er krig i Europa, er det vigtigt, at vi i Norden står tæt sammen med vores allierede. Og her er USA den vigtigste. Med Finlands optagelse i Nato står de nordiske allierede sammen som en stærk partner for USA. Jeg ser frem til, at vi i en tæt kreds kan drøfte de mange store udfordringer, vi står overfor, siger statsminister Mette Frederiksen.

Sveriges deltagelse i det nordiske topmøde vil blive læst ind i landets ansøgning om at blive optaget i Nato-samarbejdet. Hvilket Tyrkiet indtil videre har holdt ud i meget strakt arm som følge af bl.a. Rasmus Paludans koranafbrændinger i landet.

Mange topmøder

Generelt er mødeaktiviteten stor på den sikkerhedspolitiske scene for tiden.

I sidste uge mødtes højtstående embedsmænd og sikkerhedspolitiske rådgivere fra en række magter således uden politikere ved borde, da Barbara Bertelsen som Danmarks repræsentant var vært ved et møde i Udenrigsministeriet.

Barbara Bertelsens deltagelse i mødet affødte kritik og løftede øjenbryn hos flere højrefløjspolitikere i Danmark.

Med på hemmeligt topmøde: Barbara vækker opsigt igen