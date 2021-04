Mette F.: Nægter at svare

På trods af svar fra fire centrale ministerier i Mette Frederiksens regering nægter Statsministeriet at svare på, om hun ligesom sine topministre blev præsenteret for PET's vurdering af børn i de syriske lejre

Statsministeriet nægter at svare på, om Mette Frederiksen ligesom flere af sine topministre var informeret om den helt centrale PET-vurdering af børnene i de syriske lejre.

Efter fire dage uden svar på Ekstra Bladets gentagne pressehenvendelser har Statsministeriet nu nægtet at svare på, om statsministeren også kendte til efterretningstjenestens vurdering, 'at risikoen for radikalisering og påvirkning som udgangspunkt forøges, jo længere tid børnene opholder sig i et radikaliseret miljø'.

Det er på trods af, at både Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Forsvarsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet er vendt tilbage og har bekræftet, at ministrene i sommeren 2019 blev præsenteret for den centrale vurdering.

En vurdering, som regeringen først delte med offentligheden i marts 2020 - altså mere end et halvt år efter. Regeringen indførte i mellemtiden en række lovændringer, der gør det sværere for fremmedkrigere og deres børn at vende tilbage til Danmark.

Sender den videre

Statsministeriet henviser til Justitsministeriet, som ligesom de tre andre ministerier skriver, at deres ministre blev præsenteret for vurderingen 'som en del af en regeringssag til brug for drøftelser, som regeringen havde i sommeren 2019 om situationen i Syrien og om regeringens holdning til fremmedkrigere'.

Det er derfor endnu uvist, om statsministeren sammen med justitsminister Nick Hækkerup, udenrigsminister Jeppe Kofod, forsvarsminister Trine Bramsen og udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye blev præsenteret for PET's vurdering.

Finansministeriet ønsker heller ikke at svare på spørgsmålet og henviser ligesom Statsministeriet til Justitsministeriet.