Mette F. og daddy-Vanopslagh i bizar dyredebat

Det startede næsten normalt i Folketingssalen tirsdag, hvor Liberal Alliancens Alex Vanopslagh stillede spørgsmål til statsminister Mette Frederiksen (S).

Men det endte lynhurtigt i en bizar dyresnak sprængfyldt med stikpiller frem og tilbage.

- Det har været lidt på mode at bruge metaforer. Så jeg vil gerne tage fat på løven. Statsministeren er jo den største løve - eller løvinde - på savannen. Og man har ofte kunne høre løven brøle om behovet for et opgør med antallet af akademikere i den offentlige sektor.

- Men det er jo ikke på løvens brøl, men på dens klo, den skal kendes, sagde Alex Vanopslagh.

Hunløven

Mette Frederiksen var ikke sen til at samle op på metaforen.

- Nu tror jeg ikke, det er hunløven, der brøler. Til gengæld er det hunløven, der gør arbejdet. Løver er ofte kendetegnet - og nu skal ingen føle sig stødt - ved, at hanløven ligger lidt stille og venter på, at maden bliver bragt. Han brøler, det er sandt. Men han gør heller ikke så meget andet.

- Hunløven derimod, hun er rap på fødderne. Hun jager, nedlægger sit bytte. Nå, lad os ikke gå videre. Jeg overvejede, hvor vi skulle gå hen på savannen, når det kommer til spørgeren. Det kan være en struds eller en giraf, sagde hun til den høje og tynde formand for Liberal Alliance.

Mette Frederiksen er som bekendt ene kvinde blandt partilederne i regeringen, hvor de to andre er Lars Løkke Rasmussen (M) og Jakob Ellemann-Jensen (V), der dog er sygemeldt.

Hyænen

Alex Vanopslagh havde dog et helt andet forslag til, hvilket dyr han kunne være.

- Jeg har selv funderet over, hvilket dyr jeg kunne være på savannen. Jeg er kommet frem til, at jeg nok er en hyæne, der lever af ådslerne fra de større og døende dyr på savannen, sagde han til grin fra salen.

Den stikpille gik mange veje. Liberal Alliance er siden regeringen blev indgået blevet markant større end både Venstre og Moderaterne i meningsmålingerne.

Tilbage på sporet

Mette Frederiksen (S) nåede dog efter den lange dyresnak til at svare på spørgsmålet:

- Har vi en udfordring med det vildtvoksende bureakrati? Ja. Gælder det også i staten? Ja.

- Det har været nødvendigt at ansatte flere i staten. Og det kommer vi til at gøre i Forsvaret også. Så har vi skulle bruge flere medarbejdere i Skat og under corona. Men når regeringens kigger på, hvad der sker i kommuner og regioner, så skal vi også se på staten.

