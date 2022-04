Mette F. om EU-spørgsmål: - Jeg lytter til debatten

Statsminister Mette Frederiksen har stædigt holdt fast i, at der ingen forvirring har været om formuleringen på stemmesedlen, når danskerne til juni skal stemme om forsvarsforbeholdet.

Men nu åbner hun døren på klem for, at der måske henad vejen kan komme en ændring.

- Jeg kan i hvert fald sige, at det lovforslag, der er lagt frem, er den måde, vi synes, det skal være på. Men jeg lytter selvfølgelig til debatten, siger Mette Frederiksen.

Formuleringen har været under kritik, eftersom den hverken indeholder ordet 'EU' eller 'forsvarsforbehold'. Den handler derimod om, hvorvidt danskerne ønsker at deltage i 'det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar'.

- Hvad med bare, at der kommer til at stå 'EU' på sedlen?

- Det lovforslag, der er lagt frem, synes vi, dækker det, vi skal stemme om, siger Mette Frederiksen.

- Ville nok have rettet lidt

For Venstre-formand Jakob Ellemann havde svært ved at forholde sig til, hvordan han mener, spørgsmålet havde lydt, hvis han selv skulle bestemme.

- Jeg ville nok ikke have ramt 100 procent den der, men hvordan den ville se ud, er ret hypotetisk. Det må jeg tilstå, at jeg simpelthen ikke har overvejet.

Og så havde Jakob Ellemann svært ved at holde det forbudte ord 'afskaffe' ud af munden.

- Synes du, at 'EU' eller 'forbehold' skal stå på sedlen?

- Jeg synes, det er ret præcist, at man spørger om, hvorvidt vi skal afskaf-... eller hvorvidt vi skal have muligheden for at deltage i det europæiske forsvars- og sikkerhedssamarbejde, lød det fra ham.

Slog DF hen

Især Dansk Folkeparti med Morten Messerschmidt har stået forrest med kritikken, og det skete også tirsdag ved partilederdebatten i Folketingssalen.

Han ville vide, hvorfor ordet 'forbehold' ikke indgår, selvom det er nævnt 27 gange og 'EU' er nævnt 54 gange i lovteksten ifølge DF-formandens egen optælling.

Mette Frederiksen afviste her dog blankt, at det er misvisende.

- Det, vi stemmer om den 1. juni, er grundlæggende, om vi vil være med til både at tage ansvaret, men også engagere os mere i vores egen sikkerhed og i den europæiske sikkerhed og dermed i forsvarssamarbejdet. Og det vil kræve, at vi tager et opgør med forbeholdet, og det er det, vi stemmer om 1. juni, lød det her.

Hun fortalte i samme ombæring, da Morten Messerschmidt spurgte, hvad proceduren for udarbejdelsen af spørgsmålet har været, at hun ikke har været involveret, men at det 'selvfølgelig har været forbi hende'.

SF ikke afvisende

På siden med ja-partier, der ønsker forsvarsforbeholdet afskaffet, har SF som det første nu åbnet for en ændring.

- Vi har ikke noget imod, at man ændrer lidt på den. For eksempel at man skriver ordet 'EU' et eller andet sted, hvis det er meget vigtigt for de andre partier, siger SF's forsvarsordfører Anne Valentina Berthelsen til Jyllands-Posten.

Hun åbner i samme ombæring for, at også ordet 'forbehold' kan komme på tale.