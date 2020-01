Mette F. om nytårsløfte: Useriøst med et tal

Efter statsminister Mette Frederiksens (S) nytårstale kunne ingen være i tvivl om, at hun og regeringen vil have flere udsatte børn anbragt og bortadopteret.

Men statsministeren vil fortsat ikke frem med, hvor mange børn der er tale om.

- Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at der er børn i Danmark, der burde være anbragt. Men det vil være useriøst at sætte måltal på. Det må afhænge af de enkeltes situationer.

- Vi kan se, at der stort set ikke bliver fjernet børn i alderen to, tre, fire og fem år, men rigtig mange teenagere. Det er et problem, for problemerne starter ikke først, når man bliver teenager, siger Mette Frederiksen på et pressemøde efter regeringsseminaret mandag.

Qvortrup om Mette F.: Tom - men smart tale

Statsministeren holder fast i, at flere børn skal anbringes, men vil ikke frem med hvor mange flere. Foto: Aleksander Klug

På pressemødet præsenterede statsministeren sammen med social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i stedet en række andre forslag på børneområdet.

Blandt andet skal en ny lov kaldet Børnenes Lov give anbragte børn ret til at sige nej til samvær med deres forældre.

Flere penge til kommuner

Regeringen vil også give kommunerne øget refusion i dyre anbringelsessager.

- Økonomien må ikke stå i vejen for en tidlig indsats. Det må ikke være sådan, at børn, der har behov for tidligt at blive anbragt uden for hjemmet, ikke kan det, fordi kassen er tom, siger Astrid Krag.

I dag får kommuner 25-50 procent refusion i sager med udgifter på 830.000 kroner eller mere.

Regeringen foreslår, at kommunerne fremover får 75 procent refusion for beløb over 2.050.000 kroner, men finansieringen af forslaget er endnu ikke fremlagt.

Det vil ske senere i forbindelse med et egentligt politisk udspil, som ifølge regeringen kommer senere på året.

Væmmes ved Mette