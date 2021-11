Mette F. om piratkamp: - I kan være stolte af jeres udsendte

Hverken Venstres Jakob Ellemann-Jensen eller statsminister Mette Frederiksen var ombord på fregatten Esbern Snare, da styrker fra fregatten i går var i ildkamp mod en gruppe pirater.

- Der er tale om en alvorlig hændelse. Men det er heldigvis sådan, at der ikke er nogen danske soldater, der kommet til skade, siger statsminister Mette Frederiksen til TV 2 News, hvor hun siger, at danske styrker 'formentlig' har afværget et piratangreb.

- Jeg har netop talt med kaptajnen på Esbern Snare. Min taknemmelighed går til alle derude.

- Vi sender alle, alle, vores tanker til besætningen.

- Til deres pårørende derhjemme: I kan være stolte af jeres udsendte, siger hun henvendt til kameraet.

Hun siger i samme ombæring, at der ikke er planer om at afbryde fregattens mission i området, men statsministeren har aflyst sit besøg i dag.

Under ildkampen blev fire pirater dræbt og en såret. Kampen fandt sted syd for Nigeria.

Esbern Snare blev sendt til Guineabugten 24. oktober for at bekæmpe pirateri i området.

Ellemann: 'Jeg er lettet'

Jakob Ellemann siger, at han er lettet over, at ingen danske udsendte blev såret.

'Jeg er både lettet og taknemlig over, at ingen af vores danske udsendte kom til skade i går. Truslen fra pirater mod danske og internationale skibe er helt reel og meget alvorlig, hvilket aktionen i går tydeligt viste. Det er en vigtig og meget konkret opgave, de løser hernede,' skriver han på Facebook.

'Derfor skylder vi også vores udsendte en stor tak for deres vigtige og modige indsats hernede. Det er netop for at udtrykke denne taknemlighed, at jeg er rejst til Ghana. Jeg håber, at jeg stadig får lejlighed til det. Hvis ikke nu, så på et senere tidspunkt,' skriver han.

Har taget pirater med ombord

Der var i alt otte pirater på motorbåden, hvoraf fire blev dræbt og en såret. Forsvaret oplyste, at alle pirater blev taget med ombord på fregatten Esbern Snare.

Om det siger Mette Frederiksen til TV 2 News:

- For nærværende kan vi ikke komme nærmere, hvad der skal ske herfra.

Her kalder hun det også et myndighedsarbejde.

- Der er teknisk arbejde, og så går det diplomatiske arbejde i gang derfra, siger hun.

Dermed er det endnu uvist, hvad der skal ske med de fire pirater, der er i live, men Forsvaret meddelte tidligere, at det nu er den tværministerielle arbejdsgruppe, der skal håndtere, hvad der skal ske med dem.

'Dybt taknemmelig'

Danske Rederier oplyser til Ekstra Bladet, at deres administerende direktør, Anne H. Steffensen, der ligeledes er i Ghana, heller ikke var ombord på fregatten.

'Jeg er dybt taknemmelig over, at det lykkedes at stoppe piraterne i tide, og at vores udsendte på Esbern Snare har gjort det, de er sat i verden for, og passet på besætningerne om bord på vores handelsskibe,' siger hun i en skriftlig kommentar.

'Vi har hele tiden sagt, at Guineabugten er verdens farligste farvand , og episoden i går sætter streg under, at det ikke er for sjov, vi er her. Der er i den grad brug for Danmarks indsats, og selvom det kan lyde hårdt at sige, så kommer pirateri med en pris,' siger Anne H. Steffensen.

