Mette F. om Prehn-sager: - Selvfølgelig tror jeg på det

Landets fødevareminister Rasmus Prehn har den seneste tid gjort sig uheldigt bemærket med bilagsrod, forkert brug at skatteborgernes penge og et falsk navn på en bon.

Men det har tilsyneladende ikke svækket statsminister Mette Frederiksens tillid til ministeren på trods af, at chartekket med fødevareministerens sager er blevet tykkere og tykkere.

- Jeg går ud fra, at alle ministre i regeringen dels passer deres arbejde, som de skal, og hvis der bliver begået fejl, at de så selvfølgelig retter op på det, siger Mette Frederiksen på et pressemøde i Odense, hvor Socialdemokratiet disse dage holder sommergruppemøde.

Efter Ekstra Bladets afsløringer har Venstre kaldt Rasmus Prehn i samråd, hvor han skal stå skoleret. Det skal finde sted 25. august.

- Der får fødevareministeren jo så lov til at forklare sig, siger statsminister Mette Frederiksen.

Stoler på ham

Rasmus Prehn har tidligere kaldt det en hjerneprut, da Ekstra Bladet tidligere kunne afsløre, at han på en restaurantkvittering har skriblet navnet ned på en journalist, han aldrig har spist med.

Men Rasmus Prehn vil ikke fortælle, hvilket navn der retteligt skulle stå på kvitteringen.

- Tror du egentlig på den forklaring?

- Ja, selvfølgelig tror jeg på de forklaringer, jeg bliver givet.

- Du har jo tillid til de ti kritiserede embedsmænd, herunder Barbara Bertelsen og rigspolitichef Thorkild Fogde, og til Rasmus Prehn. Skal man ikke også måle dig på, hvem du render rundt og har tillid til?

- Du skal måle mig præcist på den måde, du gerne vil måle mig. Hvad angår de medarbejdersager, der er i staten, så har de ministre, der er involveret, vurderet, at det rigtige er at være til rådighed for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Når der kommer en indstilling fra dem, så tager regeringen stilling på baggrund af det, herunder om der skal være en sanktion.