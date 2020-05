Mette F. om Qvortrup-angreb: Sjovt

Statsminister Mette Frederiksen (S) synes, at Henrik Qvortrup er grov, og derfor var det fint at give igen

Det var sjovt for statsminister Mette Frederiksen (S) at angribe Ekstra Bladets journalist Henrik Qvortrup, da han spurgte, om regeringen har malet for skræmmende et billede af coronakrisen.

Sådan lød det tirsdag aften, da statsminister Mette Frederiksen (S) gæstede i tv-udsendelsen 'Aftenshowet' på DR.

Se klippet: Mette Frederiksen i flæsket på Qvortrup

- Det er sjovt. Jeg ved, han kan klare det. Hvis der er en, der er grov i dansk politik, så er det Qvortrup.

- Men det er vel et meget fair spørgsmål, ville værten vide.

- Ja, det er det. Egentlig er det en besynderlig diskussion, for hvis vi skruer tiden tilbage, er Danmark på vej på den forkerte kurve. Vi kunne gå ind i den for stejlt opad. Hvis jeg eller regeringen ikke havde lukket ned, er der en kæmpe risiko for, at vi var havnet der. Jeg vil ikke udsætte danskerne for det, siger hun.

Angrebet kom, da statsministeren var på vej ind til partilederdebat i sidste uge. Her ville Henrik Qvortrup vide, om det var for meget at vise billeder af ligvogne fra den italienske by Bergamo. Men det ønskede Mette Frederiksen ikke at svare på. I stedet lød det:

- Nu er du jo, det må vi i hvert fald forstå, utrolig klog. Hvis man nu havde forestillet sig, at vi ikke havde lukket Danmark ned resolut og tidligere end de fleste andre, er du så sikker på, at det faktisk ikke kunne været gået galt?

- Fordi når jeg iagttager andre - også sammenlignelige europæiske lande - der ikke lukkede ned og ikke fik virussen under kontrol på et tidligt tidspunkt, har man jo stået med helt andre dødstal, end vi står med i Danmark, og et sundhedsvæsen, der ikke kunne følge med. Det er ikke sikkert, at jeg er så god til at være bagklog, men jeg må jo konstatere, at vi har undgået det, som andre lande har mødt, sagde Mette Frederiksen.

Henrik Qvortrup forsøgte på ny:

- Nu er det jo dig, der er statsminister, og mig, der er journalist …

Det ville statsministeren til gengæld gerne svare på:

- Det er nok måske for danskerne meget godt. Hvis jeg må være så fri, svarede Frederiksen.