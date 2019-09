Mette F. opruster: Sender hundredvis af danskere på mission

Få uger efter præsident Donald Trumps bastante kritik af Danmarks bidrag til Nato melder statsminister Mette Frederiksen sig nu klar med en række nye militære tiltag.

På et pressemøde fredag har Mette Frederiksen samt udenrigsminister Jeppe Kofod og forsvarsminister Trine Bramsen præsenteret fire tiltag:

Øget dansk bidrag til den internationale koalition til bekæmpelsen af ISIL

Øget dansk bidrag til Natos beredskabsstyrker

Dansk bidrag til amerikansk hangarskibsgruppe

Styrket dansk indsats i Sahel-regionen i Afrika

Ifølge detaljerne om de fire tiltag fra Forsvarsministeriet vil op mod 1000 ansatte i militæret blive sendt af sted på missioner eller blive stillet i forhøjet beredskab. 500 vil samlet set blive udsendt i 2020, oplyser Forsvarsministeriet.

Her er detaljerne Fakta om de fire bidrag: Et kirurghold fra Forsvaret til en koalitionsbase i det nordøstlige Syrien. Bidraget består af et kirurghold på 14 personer fra forsvaret med læger, sygeplejersker og støttepersonel. Placeres på en amerikansk drevet base i Syrien.

Et substantielt beredskabsbidrag på op til 700 personer med en kampbataljon, et større krigsskib samt fire kampfly til at styrke NATO’s afskrækkelses- og forsvarsprofil.

Et transportflybidrag med op til cirka 65 personer og et personelbidrag på op til cirka 10 personer til FN’s fredsbevarende mission, MINUSMA. Dertil kommer et helikopterbidrag med op til cirka 70 personer og 1-2 stabsofficerer til den franskledede Operation Barkhane i Sahel-regionen.

Et fregatbidrag til samsejlads med en amerikansk hangarskibsgruppe. På ca. 150 personer Derudover ser regeringen positivt på et muligt flådebidrag til en international maritim indsats med europæisk forankring i Hormuz-strædet. Kilde: Forsvarsministeriet

På pressemødet fremhæver Mette Frederiksen to gange USA som Danmarks vigtigste sikkerhedspolitiske allierede foran Nato-alliancen.

- Det er klart for denne regering, at vi er nødt til at føre en aktiv udenrigspolitik. Den skal vi føre sammen med vores stærkeste sikkerhedspolitiske allierede, USA, og med NATO, Europa og FN. Derfor præsenterer vi nu fire militære bidrag, siger Mette Frederiksen på pressemødet.

- Regeringen præsenterer sit bud på et stærkt sikkerhedspolitisk engagement. Danmark er et land som aktivt tager ansvar ude i verden. Og vi gør det inden for rammerne af Nato og FN og sammen med USA samt Frankrig, som er en af vores vigtigste sikkerhedspolitiske samarbejdspartnere i Europa, siger Mette Frederiksen.

- I dag sætter vi konkret handling bag vores ord. Udspillet vil give et godt billede på den aktivistiske profil, der vil kendetegne den nye regerings udenrigs- og sikkerhedspolitik, lyder det fra starsministeren.

Mette Frederiksen røber på pressemødet, at også et femte tiltag er under overvejelse: Et dansk flådebidrag til Hormuzstrædet.

Nyheden om de fire tiltag kommer få uger efter voldsom kritik fra den amerikanske præsident, Donald Trump, som i kølvandet af sin annullering af et statsbesøg i Danmark gik efter Danmarks bidrag til bl.a. Nato.

Trump angriber Danmark på Twitter

'For resten, Danmark giver kun 1,35 procent af bnp'en til Nato. De er et rigt land og burde være på 2 procent. Vi beskytter Europa, og alligevel er kun 8 ud af 28 Nato-lande over 2-procents-mærket. USA er på et meget, meget højere niveau end det,' skriver han og fortsætter i endnu et tweet:

Artiklen fortsætter under tweetene ...

....Because of me, these countries have agreed to pay ONE HUNDRED BILLION DOLLARS more - but still way short of what they should pay for the incredible military protection provided. Sorry! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 21, 2019

Donald Trumps 'beef' med Mette Frederiksen opstod, efter Frederiksen under et besøg på Grønland kaldte diskussionen om Trumps ønske om at købe Grønland for 'absurd'.

Det fik Donald Trump til at kalde Mette Frederiksens ordbrug for 'nasty' - væmmeligt.