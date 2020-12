Mette F.: Overvejer kraftigt at skærpe restriktioner

'Vi overvejer kraftigt, om der er behov for at skærpe restriktionerne endnu mere. Vi skal have bedre styr på smitten inden jul.'

Sådan lyder det fra Mette Frederiksen i et Facebook-opslag, som hun har skrevet lørdag eftermiddag.

SSI: Epidemien kan løbe løbsk i julen

Håber på opbakning

'Smitten er for høj. Alt for høj. Den stigning, vi nu har set over flere dage, er bekymrende, og der er grund til at tage det meget alvorligt,' skriver statsministeren ydermere i opslaget.

'Først og fremmest skal vi ses med færre mennesker, så det bliver nemmere at bryde de mange smittekæder. Vi bliver nødt til at tænke: Skal vi ses? Og ikke kun hvordan skal vi ses? Jeg ved godt, det er svært i denne juletid - men det er meget afgørende,' fortsætter hun og slutter opslaget af med at håbe på opbakning fra danskerne.

De seneste tal fra Statens Serum Institut ligger lørdag på 2115 nye smittetilfælde, i alt 279 indlagte og yderligere 11 dødsfald.

2115 nye registrerede smittetilfælde af coronavirus

Hovedstaden rykker op i niveau 4 i coronarisiko

Ekspert: Tag mundbind på til private arrangementer

Du kan se statsministerens fulde opslag her: