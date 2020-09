Mette F. på populær Instagram-konto: Begræns festerne

Den populære Instagram-profil Anders Hemmingsen har lørdag lagt en video op med statsminister Mette Frederiksen (S).

Her beder hun om hjælp fra følgerne. De opfordres til to ting - at holde igen med festerne og downloade Smittestop-appen.

- Jeg ved, det er træls og irriterende. Måske er du startet på en ny uddannelse og vil gerne ud med dine nye, gode venner.

- Men det er bare svært med et livligt natteliv og en pandemi, siger hun.

Opfordringen kommer, efter at coronasmitten den seneste tid er taget til i det danske samfund - særligt i og omkring hovedstaden.

Lørdag viste tal fra Statens Serum Institut, at der det seneste døgn er registreret 589 nye tilfælde af covid-19.

Det er det højeste antal, siden det første coronatilfælde blev registreret i Danmark i marts.

Det hører dog med til historien, at langt flere mennesker nu testes for sygdommen.

Smittestigningen betyder, at der er blevet indført restriktioner for barer og restauranter, der fra lørdagkun må have åbent til klokken 22.

Samtidig er der i flere festområder blevet indført opholdsforbud i specifikke tidsrum. Blandt andet i Kødbyen og Nørrebroparken i København og i Jomfru Ane Gade i Aalborg.

- Alt det, vi gør nu, skal få smitten ned og forhåbentlig gøre, at vi hurtigere kan vende tilbage til en mere normal hverdag.

- Pas rigtig godt på jer selv og hinanden, siger statsminister Mette Frederiksen i opslaget.

Anders Hemmingsen har en million følgere på det sociale medie Instagram, og videoen kan potentielt blive set af mange mennesker.

Det er ikke første gang under epidemien, at Mette Frederiksen har tyet til populære brugere på sociale medier for at et budskab ud.

I marts var hun blandt andet med i en video på YouTube med Alexander Husum, der har flere end 380.000 abonnenter på mediet.