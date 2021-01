Mette F. pisker coronahelt: Hver tredje ekstravagt er gratis

Steffen Rosendahl er ambulancebehandler og tager mange vagter under coronapandemien. Men staten modregner hver tredje ekstra vagt i konens førtidspension

Ambulancebehandler Steffen Rosendahl får økonomisk pisk, selvom han gør, som statsminister Mette Frederiksen (S) gerne vil have. Han giver den en skalle under coronapandemien.

- Jeg yder en ekstra indsats under coronasituationen, og det gør jeg selvfølgelig, fordi der er ekstra beredskaber, der skal driftes, sige Steffen Rosendahl.

- Det gør, at vi allesammen tager en ekstra tørn for at få situationen til at hænge sammen, fortæller han.

Uværdigt for hende

Men for hver ekstra vagt, som den 35-årige ambulancebehandler fra Horsens tager, modregner staten 30 procent i konens førtidspension.

- Helt konkret betyder det, at når jeg arbejder 12 timer, som jeg gør til daglig, så trækker de faktisk de sidste fire timer fra hendes ydelse, siger Steffen Rosendahl.

- Det er uværdigt for hende, men jeg synes også, det skaber en ulighed i samfundet generelt, forklarer han.

Familien Rosendahl er blevet modregnet på grund af Steffens almindelige løn i 2020. De ekstra vagter rammer senere, for han har trukket pinen ud.

- Vi har ført midler over til ratepension, og alle mine ekstravagter er først sat til udbetaling her med januarlønnen - det betyder så, at hun bliver reguleret i år, forklarer ambulancebehandleren.

35-årige Steffen Rosendahl knokler som ambulancebehandler, men hver tredje gang, han tager en ekstra vagt, tager staten hele lønnen via modregning i konens førtidspension. Foto: Claus Bonnerup

Forventer smæk på 20.000 i år

Steffen Rosendahl er nødt til at få de ekstra vagter udbetalt, fordi det er umuligt at afspadsere i øjeblikket. Derfor får han udbetalt 200 timer til en værdi af knap 37.000 kroner.

Det svarer ifølge Steffens beregninger til en ekstra modregning af konens førtidspension på lidt over 6000 kroner. Og så har han stadig 100 timers overarbejde opsparet.

- Hvis ekstravagterne fortsætter, vil jeg optjene yderligere 36-48 timer om måneden, siger han.

- Så jeg forventer, at hun bliver modregnet op imod 20.000 kr. i 2021 - det er knap to måneders førtidspension for hende, fortæller Steffen Rosendahl.

Til gengæld får han et tak og en kold skulder fra Mette Frederiksen, som afviser at hjælpe coronahelten.

Mettes tak, men nej tak Statsminister Mette Frederiksen har flere gange takket ansatte i frontlinjen mod corona, siden landet lukkede ned på grund af den smitsomme virus. - En kæmpe tak til alle jer, der arbejder i vores sundhedsvæsen. Til alle jer i ældreplejen. Til alle jer, der passer på udsatte og sårbare borgere. Corona har stillet helt særlige krav til personalet i frontlinjen, sagde Mette Frederiksen ved Folketingets afslutningsdebat, 22. juni 2020. Men coronaheltene får ingen hjælp, sagde statsministeren, der talte om 'enkeltsager' i Folketingssalen 19. januar 2021. - Det er, fordi vi har et gammelt hæderkronet princip i Danmark, hvor - hvis man kan forsørge sig selv - så skal man gøre det, forklarede statsministeren. Vis mere Luk

Fjern gammel lov

Modregningen i konens førtidspension skyldes gensidig forsørgerpligt, og Steffen Rosendahl har ikke meget tilovers for loven fra 1926.

- Jeg har svært ved at se fornuften i, at man skal modregnes yderligere for den anden parts arbejdsomhed, siger han.

- Jeg har svært ved at se, at det skulle gavne nogen som helst i sidste ende, fortæller ambulancebehandleren.

Koster 250 mio. kr. Det koster omkring 250 millioner kroner om året, hvis man dropper regulering af førtidspension på grund af partnerens indtægt. Det viser et svar fra finansminister Nicolai Wammen til Folketingets beskæftigelsesudvalg fra maj 2020. Umiddelbart koster det 730 millioner kr. i ekstra førtidspension. Men når der er betalt skat og indregnet mere arbejde til partnere, ender det altså med at koste statskassen en kvart milliard kr. Vis mere Luk

