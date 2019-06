Mette F.-reklame slettet: - Ikke gennemtænkt

Statsminister Mette Frederiksens (S) besøg på en italiensk restaurant på Østerbro i København har resulteret i en noget uheldig sag for Early Brid - en hjemmeside, hvor du kan bestille bord på restauranter.

Tjenesten har nemlig brugt et opslag fra restauranten L'Imperatore, hvor ejeren ønskede statsministeren tillykke med den nye post, som reklame. Uden at få lov af hverken Mette Frederiksen eller restauranten.

I reklame-opslaget på Early Birds Facebook lød det blandt andet:

'Vil du opleve en middag, der er en statsminister værdig? Gør som vores statsminister og besøg Armando og hans autentiske italierner L'Imperatore!'

'Bestil bord med Early Bird i aften og få 1/3 skåret af prisen!'

Sådan så det nu slettede opslag ud:

Ikke gennemtænkt

Early Bird oplyser, at de nu har taget opslaget ned, fordi de ikke havde fået lov at bringe statsministerens billede i en reklamemæssig sammenhæng.

- Vi pillede det ned, fordi vi kom i tvivl om rettighederne. Hellere slette det for en sikkerheds skyld, siger Brian Köster, der er medejer af Early Bird.

- Hvis I havde spurgt, havde I næppe heller fået lov, statsministre må jo ikke reklamere for noget som helst...

- Vi havde nok ikke tænkt det helt igennem, erkender han.

Lykønskning

Over for Ekstra Bladet oplyser Socialdemokratiet, at man ikke har været opmærksomme på opslaget, inden det blev slettet.

Restauranten L'Imperatore understreger, at Early Bird ikke havde fået lov til at bruge billedet af Mette Frederiksen og kokken Armando David Junior Di Raffaele. Det ligger stadig online, fordi den ledsagende tekst ikke tager form af reklame. Men blot er en hilsen til den nye statsminister, som besøgte restauranten tidligere i år.

Restauratør Armando David Junior Di Raffaele var da heller ikke glad for, at Early Bird brugte billedet af ham og Mette Frederiksen. Derfor har han bedt tjenesten om at fjerne billedet.

- Jeg vil ikke lave reklame, men bare sige tillykke til hende med det nye job, siger kok og medejer af L'imparatore, som ligger på Olufsvej nær Parken og Trianglen i København Ø.

Herunder den opdatering, som Early Bird lidt for kreativt omdannede til en reklame: