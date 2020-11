Mette F. ristet af Abdel: Svarer stadig ikke

Igen og igen vil Danmark have svar på et særligt spørgsmål, og igen og igen afviser Mette Frederiksen (S) at svare på det.

Således skete det igen torsdag aften, da statsministeren stillede op til interview i TV2's 'Go' aften Live'.

Over for vært Abdel Aziz Mahmoud måtte hun gentagne gange henvise til den redegørelse, der forventes at lande i næste uge.

Det gjorde hun til spørgsmålet om, hvorfor der angiveligt skulle gå to dage, fra regeringen blev bekendt med den manglende lovhjemmel til at aflive alle danske mink, til beskeden blev givet videre.

- To dage går der, før I lige får fortalt minkavlerne, at de ikke behøver at slå alle deres mink ihjel. Var det, fordi I håbede, at de ville nå at gøre det på de to dage, spørger værten.

- Hvad der konkret er foregået ved myndighederne, der er jeg nødt til at henvise til redegørelse.

Men den fik hun ikke lov til at slippe med.

- Du er ret god til at holde pressemøder og til at informere på dine sociale medier. Hvorfor skynder du dig ikke at ringe til de minkavlere?

Igen henviste hun til redegørelsen, og da den heller ikke gik, måtte hun ty til en skarpere tone.

- Jeg har ikke mere at tilføje til det, sagde hun.

'Hvor godt synes du selv det går?'

Også minkavleren Jens-Jørgen fik stillet statsministeren spørgsmål, men også han måtte se langt efter et konkret svar.

- Jeg måtte fyre 40 medarbejdere for noget, du ikke har lovhjemmel til. Hvor godt synes du egentlig selv, det går, spurgte han statsministeren.

- Samlet set står jeg fuldstændig på mål for den coronahåndtering, vi har i Danmark, svarede hun.

- Det er en svær situation, der er mange følelser på spil, jeg forstår dem allesammen. Det er jeres livsværk, det er jeres hverdag, det er jeres medarbejdere, og det er jeres dyr. Der er der sket nogle fejl, og det beklager jeg dybt, sagde Mette Frederiksen.

Turen forbi TV2's studie var statsministerens første offentlige interview siden tirsdag.

Allerede tirsdag stillede pressen og politiske modstandere spørgsmål om, hvorfor regeringen ikke meldte ud til minkavlerne med det samme, at deres ordre var ulovlig.

I stedet gik der to dage, før Fødevarestyrelsen udsendte et nyt brev med beklagelse om, at det ikke fremgik, at det blot var en opfordring til avlere med raske besætninger uden for sikkerhedszonen at aflive alle deres mink.

Fødevareminister Mogens Jensen har efterfølgende på et samråd onsdag fortalt, at det skyldtes tekniske problemer, at avlerne først fik besked efter to dage.

