Mette F.: Særligt sårbare vil få tilbudt booster-stik

Følg med i livebloggen nederst i artiklen.

De særligt sårbare vil meget snart blive tilbudt et såkaldt 'booster-stik'.

Sådan lyder meldingen fra statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde onsdag.

- Flere skal have mulighed for at få vaccinen, og der skal også være nemmere adgang til at blive vaccineret allerede fra begyndelsen af næste uge, siger Mette Frederiksen.

- Det er sundhedsmyndighedernes vurdering, at 2,5 millioner danskere skal tilbydes revaccination i løbet af efteråret. Det gælder alle på 50 år og opefter, fortsætter hun.

Beboere på plejehjem og sårbare skal således tilbydes vaccination fra 15. september, og borgere over 50 år skal tilbydes vaccination fra 1. oktober.

Epidemi i vækst

Tirsdag oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter, at den nye omikronvariant, BA.5, er blevet dominerende i Danmark.

I forrige uge udgjorde varianten 32 procent af alle tilfældene i landet, mens varianten i sidste uge udgjorde 59 procent:

- Den (BA.5-varianten, red.) ser ud til at have en vækstfordel sammenlignet med øvrige varianter, men der er fortsat ikke tegn på, at den giver et mere alvorligt sygdomsforløb, skrev ministeren.

Samtidig meddelte han, at kontakttallet er beregnet til 1,1. Det betyder, at smitten i Danmark er i vækst igen.

Sundhedsministeren nævnte også, at flere lande stadig benytter sig af corona-restriktioner - Ekstra Bladet giver dig her et overblik.