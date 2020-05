Mette F. skifter forklaring om nedlukning

Da statsminister Mette Frederiksen lukkede det meste af landet ned 11. marts, lød hendes begrundelse, at det var 'myndighedernes anbefaling'. Nu kalder hun det 'en politisk beslutning'

Statsminister Mette Frederiksen (S) skifter nu forklaring om den mest vidtgående beslutning i nyere danmarkshistorie: nedlukningen af store dele af samfundet 11. marts.

Da Mette Frederiksen annoncerede den multimilliard-dyre beslutning på et pressemøde, henviste hun direkte til, at det var myndighedernes anbefaling, der lå til grund.

I dag kalder hun det en politisk beslutning - altså mere end noget andet hendes egen.

Det sker, efter at Jyllands-Posten i dag kan fortælle, at Sundhedsstyrelsen i dagene og timerne op til pressemødet ikke havde den omfattende nedlukning af landet på sin liste over mulige tiltag.

Ikke desto mindre sagde statsministeren sådan her på det historiske pressemøde:

- Det er myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned på de områder i en periode. Vi anlægger med andre ord et forsigtighedsprincip, sagde statsministeren blandt andet.

Efter Jyllands-Postens historie siger Mette Frederiksen sådan her til TV2:

- Hvordan vi helt konkret har lukket Danmark ned, og at vi gjorde det så hurtigt, det har selvfølgelig været en politisk beslutning.

Tavs af princip

Hun henviser samtidig til, at regeringen ikke kun har haft Sundhedsstyrelsens anbefalinger på bordet, men i stedet en 'bred myndighedsgruppe'.

Hun vil imidlertid ikke fortælle, hvem i denne brede gruppe af myndigheder der har anbefalet hvad.

Det vil statsministeren ikke 'helt principielt', understreger hun over for TV2.

Hun sætter dog enkelte ord på rådgivningens karakter:

- Den rådgivning, vi får, det er, at vi skal minimere social kontakt, siger Mette Frederiksen, der altså efterfølgende - blandt meget andet - valgte at sende alle offentlig ansatte hjem, hvis de ikke udførte samfundskritiske funktioner som for eksempel på sygehuse og i ældresektoren.

Statsministeren lukkede også grænserne, hvilket Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, efterfølgende understregede, at der ikke var et sundhedsfagligt belæg for.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Mette Frederiksen i Statsministeriet.