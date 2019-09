Mette F. snuppede Mette fra Køges profil

Statsminister Mette Frederiksen er under beskydning på Instagram, fordi hun har overtaget Mette fra Køges profil

Den glade Mette bestormes nu med sure kommentarer på Instagram.

Det skyldes, at Mette Frederiksen (S) ikke har lavet sin egen profil på det sociale medie. Statsministeren har derimod overtaget en inaktiv profil fra en noget mere ukendt Mette fra Køge ifølge Radio24syvs program 'Det lille mememageri'.

Derfor skriver flere brugere på Instagram til statsministeren med beskyldninger om tyveri og krav om at give 'den gamle Mette' hendes profil tilbage. Det sker under hashtagget notmymette - ikke min Mette.

Mette fra Køge havde den mundrette Instagram-profil '@mette' med 247 følgere. Profilen havde dog været inaktiv i flere år.

En undskyldning?

Alligevel er den oprindelige Instagram-Mette en smule fortørnet over, at statsministeren nu er @mette på det sociale medie. Socialdemokratiet har nemlig ikke spurgt Mette fra Køge, som heller ikke har hørt fra Instagram.

- Det kunne da være meget rart at vide, at ens profil er overtaget af statsministeren, siger Mette fra Køge til Radio24syv.

Derfor vil projektleder Mette gerne have en undskyldning fra statsminister Mette.

- Hun må gerne sige undskyld for, at hun stjal min profil uden at spørge om lov, siger Mette i programmet.

Partisekretær: Efter bogen

Statsminister Mette Frederiksen (S) kom på Instagram for en lille uges tid siden. Hun har lavet fire opslag og har indtil videre 11.000 følgere.

Mette Frederiksens profil på Instagram, som engang tilhørte en anden Mette.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Statsministeriet, som oplyser, at Mette Frederiksen ikke har nogen kommentar.

Der er således ikke umiddelbart nogen undskyldning på vej til Køge fra statsministeren.

Og der er intet at komme efter ifølge Socialdemokratiets partisekretær, Jan Juul Christensen.

'Vi anmodede Facebook om brugernavnet, da det tilhørte en inaktiv profil, der ikke var blevet brugt i ni år,' skriver han i et skriftligt svar via partiets presseafdeling.

'Efter god dialog med Facebook overførte de brugernavnet til os. Det hele er foregået i overensstemmelse med Instagrams juridiske retningslinjer,' lyder det.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Instagram.