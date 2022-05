Mette F. starter egen podcast: - Det er et stunt

Mette Frederiksen (S) lancerer fredag sin helt egen podcast ved navn 'Statsministeren Spørger'.

Det skriver statsministeren på Facebook.

I podcasten vil Mette Frederiksen og en ugentlig gæst tale om et emne, 'der optager dem begge'.

'Ideen er, at der skal være tid til en ærlig snak om de dilemmaer, verden unægteligt rummer. Plads til at være enige, men også uenige,' skriver Mette Frederiksen i opslaget.

- Det er meget godt tænkt. Hun skaber en illusion om, at hun indbyder til fri debat, lyder det fra politisk analytiker på Ekstra Bladet Henrik Qvortrup.

- Men intet er jo tilfældigt, og jeg vil råde dem, der lader sig indrulle i det projekt, til at tænke sig godt om og tælle alle fingrene både før og efter. For de bliver jo brugt i hendes spin, i et stunt på hendes præmisser, fortsætter han.

Politisk analytiker Henrik Qvortrup. Foto: Jonathan Damslund

'Et spin-setup'

Fredagens gæst er ansvarshavende chefredaktør på Information Rune Lykkeberg.

- Jeg håber da for Rune, at han har overvejet, hvordan han vil lægge snittet i den seance. Han skal være bevidst om, at han bliver brugt i et spin-setup fra statsministeren side, siger Henrik Qvortrup.

- Den store lakmusprøve er den dag, en af hendes samtalepartnere går til stålet. Så får vi at se, hvor sjovt hun synes, det er.

- Mette Frederiksen anpriser debatten, men det sker jo, at hun synes, det er knap så sjovt, når den ikke er på hendes præmisser, fortsætter han.

Henrik Qvortrup tror ikke nødvendigvis, at statsministeren vil blive hverken mere eller mindre åben over for at tale med pressen, nu hvor hun får sin egen podcast.

- Hun skal være så velkommen til at lave alle de podcasts, hun vil. Men hvis det bliver substitutten for, at hun også lader sig interviewe kritisk, bliver det selvfølgelig lidt for gennemskueligt, lyder det.

- Men jeg tror ikke, det ændrer sig.

Emnet for podcastens første afsnit vil være Vesten før og efter krigen i Ukraine. Også klimakrisen, Indien og Europa vil der blive talt om, varsler statsministeren.

