Mette F. til Ekstra Bladet: - Jeg har aldrig sagt det før, men...

De fleste har prøvet at sidde oppe den halve nat og vente længselsfuldt på et opkald fra the one.

For Mette Frederiksens vedkommende skulle der gå flere år, før opkaldet fra verdens mest magtfulde mand kom, og i alt 1439 dage før statsministeren endelig kunne tage plads i de bløde sæder i Det Hvide Hus.

Men den rekordlange ventetid skyldes på ingen måde, at USA har lagt Danmark på is efter den meget omtalte skandale i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og det hemmelige kabelsamarbejde mellem USA og Danmark.

S-regeringens håndtering af sagen har fået alvorlig kritik fra eksperter, tidligere topembedsmænd og politikere, men ifølge Mette Frederiksen var der ikke skyggen af kritik fra USA, da hun mandag først holdt møde med CIA-chefen og senere præsidenten.

Faktisk er der kun rosende ord om den danske efterretningstjeneste.

Det fortalte statsministeren efter mødet med Joe Biden i Washington, D.C., mandag aften dansk tid:

- Vores efterretningstjeneste har fået meget meget ros efter et møde, jeg havde med CIA, lød det Mette Frederiksen.

- Nu siger jeg det bare meget, meget direkte. Der er kæmpe ros til den danske efterretningstjeneste. Og beskeden er meget klar: At samarbejdet er tæt, og det er fortroligt.

- Ikke en finger at sætte

Der var afsat 45 minutter til mødet mellem Joe Biden og Mette Frederiksen, men mødet trak ud og endte med at vare cirka halvanden time.

Præcis, hvad der blev sagt, bliver mellem deltagerne, men efterfølgende kom statsministeren ud til den ventende presse, inden hun skulle videre til møder i Kongressen få hundrede meter derfra.

Journalister fra hele verden råbte i munden på i hinanden i et forsøg på at komme igennem.

Ekstra Bladets udsendte ville vide, om Mette Frederiksen havde diskuteret FE-skandalen med præsidenten og den amerikanske efterretningstjenestes leder, som Frederiksen havde mødt tidligere på dagen.

- Jeg har ikke sagt det på noget tidspunkt i hele det her forløb. Men nu siger jeg det, fordi jeg har været her, og jeg har talt med dem i dag, lød det fra statsministeren, der gentog:

- Der er ikke en finger at sætte på samarbejdet.