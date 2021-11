Mette F. til vrede sygeplejersker: - Jeg kan ikke løse alle problemer

I slutningen af august bankede regeringen og Folketinget sygeplejerskerne tilbage i arbejde efter ti ugers konflikt om lønnen.

Nu står vinteren og nok en corona-sæson for døren. Derfor har det vakt sygeplejerskernes vrede, at statsminister Mette Frederiksen mandag aften tiggede dem om at gøre en ekstra indsats.

Men statsministeren afviser på den baggrund, at det var en fejl af regeringen, da den tvang sygeplejerskerne i arbejde uden ekstra løn i baglommen.

- Der er ikke en indholdsmæssig kløft imellem regeringen og sygeplejerskerne. Vi er også med på, at der mangler medarbejdere. Der er meget pres på. Der har været besparelser igennem mange år. Nogle af de grundlæggende problemer skal vi have løst.

- Men jeg kan ikke løse alle problemer i vores samfund fra den ene dag til den anden. Heller ikke i forbindelse med en arbejdsnedlæggelse.

- Vi går potentielt en hård vinter i møde. Vi er nødt til at sikre, at de syge og ældre medborgere får den pleje og omsorg, de har krav på.

- Du risikerer jo revolte i sundhedsvæsnet nu, fordi vreden er så stor. Du havde muligheden for at komme med et kontant positivt signal for to måneder siden, hvorfor greb du ikke muligheden?

- Jeg tror ikke, det er et spørgsmål om, at nogen ønsker at gribe muligheden. Det er mere spørgsmål om, at man ikke kan løse alle problemer på en gang. Den her regering har - sammen med et flertal i Folketinget - tilført markant flere penge til velfærd.

- Det er jo ikke alle problemer. Det er sygeplejerskerne, der føler, de må løbe alt, alt for stærkt. Og får alt for lidt for det. I kunne have fundet en pose penge, så den her hårde vinter var gledet lettere ned?

- Der er også andre faggrupper i sundhedsvæsnet, der allesammen også arbejder hårdt.

- Så det er hensynet til sosu'erne og portørerne, der gør, at I ikke kan finde penge?

- Jeg har redegjort for, hvad der er vores holdning på det tidspunkt. Vi anerkender også, at der kan være behov for yderligere tiltag. Derfor har vi bedt Lønkommissionen se på det her, siger hun.

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

