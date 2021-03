Mette F. udpeger regeringens særlige repræsentant

Statsministeren, udenrigsministeren og forsvarsministeren vil klokken 16 annoncere Danmarks kandidatur til FN’s sikkerhedsråd 2025-2026.

I samme ombæring vil statsminister Mette Frederiksen udpege regeringens nye særlige rådgiver.

Mandag erfarede mediet Altinget, at det bliver Venstres Kristian Jensen, der tiltræder posten og får til opgave at stå i spidsen for at sikre Danmark en plads i rådet.

Mediet erfarede også, at han dermed udtræder af Folketinget og Venstres gruppe.

Hør hvad Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen siger om Kristian Jensens nye post

Alternativet støtter job-forlommer til politikere

Medie: Kristian Jensen forlader Folketinget

Djøf: Jensen-udnævnelse bryder årtiers tradition for diplomatiet

Følg med i pressemødet øverst i artiklen.

Artiklen opdateres løbende ...