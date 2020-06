Mette F. udskyder bryllup igen

Statsminister Mette Frederiksen har for anden gang udskudt sit bryllup med filmfotograf Bo Tengberg.

Det skriver hun på Instagram.

'Jeg glæder mig så meget til at blive gift med den her fantastiske mand. Men helt let skal det åbenbart ikke være, og nu er der indkaldt til Rådsmøde i Bruxelles lige præcis den lørdag i juli, hvor vi havde planlagt bryllup,' lyder det i opslaget.

Oprindeligt skulle parret have været gift i august 2019, men det blev altså udskudt til sommeren 2020 på grund af valget.

Hvornår brylluppet nu er rykket til, skriver Mette Frederiksen ikke i opslaget.

'... det skal nok lykkes snart at blive gift. Jeg glæder mig til at sige ja til Bo (der heldigvis er meget tålmodig),' skriver hun dog på Instagram.

Parret fandt sammen i 2014 og blev forlovet i 2017.

