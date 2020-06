Mette F. undveg pressemøde

År efter år har skiftende statsministre holdt pressemøde efter de halvmånedlige partileder-runder i Folketinget.

Men tirsdag undveg Mette Frederiksen pressens spørgsmål.

Det havde eller givet pressen mulighed for at spørge statsministeren til både EU-budget, klimaplaner, arbejdsløshed og ikke mindst til de seneste dages mange historier om myndighedernes håndtering af corona.

Mange spørgsmål

Her har blandt andet Ekstra Bladet beskrevet, at myndighederne i marts ønskede at offentliggøre opmuntrende tal for belastningen på intensiv-afdelinger og for det såkaldte smittetryk, men at det blev bremset politisk.

Og i dag har Politiken et interview med direktør i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak, der understreger, at han allerede i januar advarede om, at corona havde "pandemisk" potentiale.

Alligevel gik der næsten halvanden måned, før Mette Frederiksen lukkede landet ned efter en voldsom stigning i antallet af smittede danskere.

Har ikke tid lige nu

Ekstra Bladet fangede Mette Frederiksen ved en sideindgang til Folketingssalen.

Her begrundede hun undvigelsen med, at hun skal i samråd senere i eftermiddag om corona.

Der var dog et tidsrum på 45 minutter mellem møderne.

På samrådet skal statsministeren blandt andet svare på, hvilke myndigheder hun egentlig henviste til, da hun på "nedluknings-pressemødet" den 11. marts sagde, at hun lukkede "al unødig aktivitet" i Danmark ned, fordi det var "myndighedernes anbefaling".