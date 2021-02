Mette F.: Vaccine-strategi var ikke god nok

EU-landene har været for gammeldags og for påholdende, da man bestilte corona-vacciner til borgerne.

Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen, da hun torsdag besvarede spørgsmål fra Ekstra Bladets læsere.

Meldingen kommer på dagen for et EU-topmøde i Bruxelles om netop corona-vacciner.

- Vi må være ærlige at sige, at EU's strategi - og det er jo så et fælles ansvar i hele Europa - ikke har været god nok, siger hun med henvisning til strategien for indkøb af vacciner.

- Vi skulle have købt flere vacciner hurtigere, også selvom det havde været dyrere, siger hun.

- Der har man været lidt gammeldags i sin tankegang, for når der er en global pandemi, så må man investere det, der skal til, lyder det fra statsministerens bakspejl.

Mette Frederiksen mener dog ikke, at Danmark havde fået flere vacciner i hus, hvis man havde forsøgt sig med at gå enegang på verdensmarkedet.

- Jeg tror grundlæggende ikke på, at vi havde stået et bedre sted, hvis vi havde stået alene, siger statsministeren, der også bakker op om EU's strategi med at købe mange forskellige vacciner ind i stedet for at satse på færre producenter.