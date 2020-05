Mette F.: Vacciner skal blive i Europa

Det skal være slut med at sælge ud af danskernes sikkerhed.

Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde om coronapandemien.

Konkret betyder det blandt andet, at vi ikke en anden gang skal sælge vores vaccineproduktion til et land uden for Europa, sådan som det er sket med statens vaccinefabrik på Amager.

- Helt generelt gælder det, at forløbet omkring corona har vist en sårbarhed i Danmark og Europa, som jeg mener, vi skal være foruden.

- Står vi over for et langvarig sygdomsbillede eller andre epidemier, mener jeg, at Europa er nødt til at være mere uafhænige, når det gælder vaccine, værnemidler, testkits - altså det vi i dag definerer som kritisk infratruktur, siger hun.

Ekstra Bladet har igennem længere tid afsløret, at hvordan vaccinefabrikken blev solgt langt under vurderingen til den stenrige sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih og hans firma AJ Vaccine stik imod tidligere anbefaling om at holde produktionen på danske hænder.

Armlægning med Corydon

Statsministeren afviste igen på dagens pressemøde at gå ind i salget, som blev besluttet, sidste gang Socialdemokratiet var i regering og gennemført med de borgerlige bag rattet.

- Jeg har endnu til gode at se den diskussion med alle de nuancer i forhold til den konkrete situation, sagde hun.

Der skal nu laves en ny styrelse, som fremover skal sikre, at Danmark kan klare sig igennem eventuelle nye epidemier. Styrelsen skal ligge under Justitsministeriet.

Mette Frederiksen er tidligere blevet afkrævet svar på, hvorvidt hun mente, at det var den rigtige beslutning at sælge statens vaccineproduktion. Det skete til en spørgetime i Folketinget 21. april. Dengang svarede Mette Frederiksen noget diffust:

- Vi må se på, hvordan vi kan sikre at være selvforsynende,.

PÅ tv nævnte hun også et europæisk samarbejde som en mulighed. Og det er tilsyneladende nu den vej, Mette Frederiksen vil gå.

Det var som nævnt en socialdemokratisk regering, der i 2014 satte vaccineproduktionen til salg – og da salget gik igennem i 2016 under Lars Løkke-regeringen, var det med Mette Frederiksen som formand for Socialdemokratiet.

Derfor sendte tidligere finansminister Bjarne Corydom også lidt af en giftpil afsted i Ekstra Bladet til Mette F. om hendes nye holdning til, at coronakrisen har vist, at det er nødvendigt med offentlig kritisk infrastruktur som vaccineproduktion.

’(…) jeg sidder da med en stille undren over, at ingen af dem, der traf beslutningen, nu vil tage ansvar for at forklare den. Det giver jo frit spil for spekulationer. Det gælder ikke mindst statsministeren selv, som var formand for Socialdemokratiet i 2016 og dermed naturligvis personligt godkendte partiets støtte til salget.’

