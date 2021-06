Mette F. vaccineret

Knap seks måneder, efter de første covid-19-vacciner kom til Danmark, er landets statsminister nu vaccineret med det første skud PfizerBiontech.

Fredag morgen blev Mette Frederiksen stukket i Øksnehallen på Vesterbro i København.

Den socialdemokratiske leder har gennem hele forløbet nægtet at springe over i køen grundet hendes vigtige job, selvom det bl.a. har betydet, at hun måtte gå i karantæne under genåbningsforhandlingerne efter hendes kontroversielle rejse til Israel tidligere på året.

Og selv i pressemeddelelsen fra Statsministeriet, der annoncerede nyheden om Mette Frederiksens vaccination, blev det skåret grundigt ud i pap, hvorfor det er, at statsministeren i dag kan blive vaccineret.

'Region Hovedstaden har åbnet for vaccination af årgang 1977. Den aldersgruppe omfatter statsminister Mette Frederiksen, der derfor har booket tid til vaccination', fremgår det af pressemeddelelsen.

Ekstra Bladet var mødt op ved Øksnehallen for at spørge statsministeren om hendes holdning til den droppede vaccine fra Johnson & Johnson, som et stenkast fra sundhedsmyndighedernes officielle vaccinationssted bliver givet til tusinder af danskere, der har meldt sig til tilvalgsordningen.

Fuglenes sprog

Frederiksen har tidligere forholdt sig kritisk til Sundhedsstyrelsens og Søren Brostrøms beslutning om at droppe Johnson-vaccinen.

- At Johnson & Johnson-vaccinen ikke indgår, er ikke en politisk beslutning, påpegede statsministeren med en opgivende armbevægelse under en partilederrunde i sidste måned.

- Det er ikke en beslutning truffet hverken i Folketinget eller i regeringen. Der er tale om en godkendt vaccine i USA, i Europa af EMA og af de danske sundhedsmyndigheder. Mig bekendt er der ikke et eneste dødsfald relateret til mænd, der har taget vaccinen. Så det er Sundhedsstyrelsen, der egenhændigt har truffet den beslutning.

I samme ombæring fik Mette Frederiksen bedømt Sundhedsstyrelsens beslutning som 'særegen', hvilket på det Christiansborgske 'Fuglenes Sprog' er blandt de mere krasse bedømmelser, som en statsminister kommer til at sætte på en myndigheds administrative beslutning.