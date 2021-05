Mette F. valser videre med afrikansk hardhitter

Statsministeren insisterer på at fortsætte jagten på en lokation til et dansk asylcenter langt fra Danmark.

Ekstra Bladet kunne i sidste uge beskrive, hvordan et juridisk notat undergraver Mette Frederiksens valgløfte om, at alle asylsøgere skal sendes væk fra Danmark, mens deres sag behandles.

Notatet understreger, at nogle ansøgere skal forblive her i landet, mens deres sag behandles.

- Vil du erkende, at dit valgløfte var lige lovligt stort slået op?

- Vi har sagt igennem en årrække, at vi ønsker at gøre op med et asylsystem, som ikke fungerer. Det synes jeg bliver glemt i dækningen lige nu. Det nuværende asylsystem fungerer jo ikke. Masser af mennesker mister livet under flugten. Det er menneskehandlerne og -smuglerne, der griner hele vejen til banken, eller hvor de nu går hen med alle deres penge.

- Det er vi nødt til at gøre noget ved. Og der er vores bedste bud et modtagecenter uden for Europas grænser. Der er mig bekendt ikke nogen, som har bedre idéer. Så det arbejder vi videre med. Er det nemt? Nej, det er det ikke. Er det lykkedes for andre? Nej, det er det heller ikke. Men vi bliver ved med at arbejde for det, siger Mette Frederiksen.

Regeringen har set sig lune på et muligt samarbejde med Rwanda trods Paul Kagames jagt på kritikere i hele verden.

Han har alvorlige menneskerettighedskrænkelser på sin samvittighed. Paul Kagame bedriver et 'semidiktatur', påpeges det.

12 flygtninge er blevet skudt og dræbt, uden det fik konsekvenser for gerningsmændene. De ville bare have bedre mad.

Ministrene Mattias Tesfaye og Flemming Møller Mortensen har ikke desto mindre underskrevet luftige samarbejdsaftaler med landet.

- Jeg har ikke nogen forudsætning for at gå ind i de konkrete forhold, som gælder i Rwanda. Men det gælder generelt i den danske udenrigspolitik, at vi altid forsøger at fremme menneskerettigheder og demokrati. Det indgår i vores dialog med lande, siger statsministeren.

Mette Frederiksen svarer på pressens spørgsmål tirsdag. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Altid

- Det er lande, som er vidt forskellige, og som har forskellige demokratiske traditioner. Jeg kan kun gøre gældende, at ligegyldigt hvilke lande vi samarbejde med, så forsøger vi altid at fremme demokrati og menneskerettigheder.

Human Rights Watch advarer regeringen mod at tage løfter fra Paul Kagame seriøst. Han er en mand, som foragter Vesten.

- Når vi spørger dine ministre, om det er en god idé at samarbejde med Paul Kagame, så siger de, at det var Rwandas idé at samarbejde om menneskerettigheder. Er det en god forklaring?

- Vi har et samarbejde med rigtig mange lande om rigtig mange ting, herunder på asyl- og migrationsområdet.

- Der gør vi, hvad vi kan for at understøtte danske og europæiske værdier. Det gælder også samarbejdet med Rwanda, siger statsministeren.

Træls

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, ville tirsdag ikke svare på, om han som statsminister hertillands ville samarbejde med Paul Kagame.

- Vi har stadig til gode at få at vide, hvad regeringen egentlig har holdt møde om i Rwanda ligesom så mange møder, regeringen holder ude omkring i verden. Jeg ved heller ikke, hvordan det går med den israelske vaccineproduktion og det danske makkerskab.

- Der er nogle mennesker, man er nødt til at samarbejde med, hvis det er det rette, man samarbejder om. Der er nogle, man er nødt til at være i rum med, selvom man synes, de er rigtig, rigtig trælse, siger han.