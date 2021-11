Mette F. var 'optaget'... af S-valgkamp

Valgbussen kørte : Mette Frederiksen ville ikke røbe, hvad hun som statsminister lavede i to døgn, hvor undersøgelse om slettede sms'er lå urørt i forseglet kuvert. Hun førte valgkamp som S-formand, viser et tilbageblik

Røde roser, rundstykker og kram til danskerne.

Det er blandt de ting, der 'optog' Mette Frederiksen i en anseelig del af de 48 timer, der gik fra et møde med Minkkommissionen mandag i sidste uge - før kommunalvalget - og til onsdag eftermiddag - efter kommunalvalget - hvor statsministeren og hendes nærmeste medarbejdere endelig fik åbnet en forseglet kuvert med svaret: Ingen sms'er er genskabt.

Statsminister Mette Frederiksen ville imidlertid ikke indvie danskerne i, hvorfor der skulle gå til efter kommunalvalget med at tjekke, om det var lykkedes politiets teknikere at genskabe materiale.

- Det er, fordi jeg har været optaget af nogle andre ting, det giver næsten sig selv, siger hun til pressen forud for et S-gruppemøde på Christiansborg.

Adspurgt om, hvilke ting som konkret forhindrede hende i at undersøge udfaldet af sms-genskabelsesforsøget, lukker Mette Frederiksen helt i:

- Selvfølgelig skal jeg ikke stå og redegøre for, hvordan jeg passer mit arbejde som statsminister. Der må også være noget rimelighed i det her, siger hun.

Ikke som statsminister

Ekstra Bladet har imidlertid gennemgået Mette Frederiksens program for de to dage - mandag og tirsdag - før svaret om genskabelsesforsøget kom. Og der tegner sig her et billede af, at statsministergerningen var sat lidt i baggrunden til fordel for rollen som partiformand og stemmefisker i kommunalvalgkampen.

Særligt besøg i de store byer, hvor Socialdemokratiet hang i bremsen, var prioriteret højt hos Mette Frederiksen.

Mandag var S-formanden i Aarhus, hvor hun havde travlt med at føre valgkamp for den socialdemokratiske borgmester, Jacob Bundsgaard.

Statsministeren blev blandt andet vist rundt på Værestedet, hvor også finansminister Nicolai Wammen dukkede op. S-toppen deltog i en såkaldt 'Poverty Walk', og så stod den ellers på kaffe og kage bagefter.

- Jeg er kommet rundt og har snakket med rigtig, rigtig mange i de seneste efterhånden mange uger, sagde Mette Frederiksen fra Værestedet til Århus Stiftstidende.

Statsministeren fortsatte sin valgturne mandag eftermiddag ved 17-tiden, hvor hun hun delte røde roser ud på gågaden i Odense sammen med borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

Her fortsatte Mette Frederiksen med at fiske stemmer fremfor at forholde sig til en kuvert.

- Jeg håber, du vil stemme på min gode ven Peter i morgen, sagde statsministeren i en video på Facebook lagt op kl. 18.14.

'Sig selfiiiiie'. En bande af garvede sosser og Ida Auken fører kommunalvalgkamp. Foto: Martin Sylvest

Tirsdag morgen var Mette Frederiksen i København, hvor hun førte valgkamp for den socialdemokratiske borgmesterkandidat, Sophie Hæstorp Andersen, sammen med den tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen.

Herefter var det tid til at stemme lokalt i Hareskov, hvor statsministeren bor.

Mette Frederiksen stemte til kommunal- og regionsrådsvalget i Hareskov, hvor hun bor. Foto: Martin Sylvest

Tid til samvær og snak

I perioden fra 8. november, hvor regeringstoppen første gang holdt møde med Minkkommissionen om processen for de slettede sms'er, var vejen som sådan lagt for, at Mette Frederiksen kunne åbne sin kuvert med svaret på sms-undersøgelsen, når den var klar.

Men selvom svaret allerede lå klar fredag d. 12. november, havde statsministeren ikke i sinde at smugkigge i løbet af weekenden 13. og 14. november. Hun havde dog masser af tid, røber hun på Instagram og Facebook:

'Hvor har vi dog et fantastisk land. Nyder at være rundt mange steder. Og have tid til samvær og gode snakke'.

Og dagen efter var der endda også tid til at uddele en særlig hyldest til en rosinfri kringle:

'I dag fik jeg dog den bedste hjemmebagte kringle, jeg længe har smagt. Og så endda uden rosiner, fordi bageren ved, at dem er jeg ikke så meget for. Det er da virkelig sødt.'

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra statsministeren via Statsministeriet.