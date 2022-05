Mette F.: Vi vil hurtigst muligt godkende Nato-ansøgninger

Når Nato er klar, vil den danske regering 'så hurtigt som muligt' fremsætte beslutningsforslag til Folketinget om finske og svenske Nato-ansøgninger, som ganske snart vil blive sendt afsted.

Det siger statsminister Mette Frederiksen mandag eftermiddag under et såkaldt doorstep sammen med forsvarsminister Morten Bødskov (S).

Hun understreger, at Danmark bakker helhjertet op om ansøgningerne til forsvarsalliancen.

- Det giver i vores øjne mulighed for et styrket nordisk samarbejde også inden for sikkerheds- og forsvarsområdet, siger Mette Frederiksen.

- Vi ønsker derfor, at Danmark skal gøre alt, hvad vi kan, for, at Finland og Sverige så hurtigt som muligt kommer ind i Nato.

Officielle Nato-ansøgninger fra både Finland og Sverige er på trapperne.

For begge lande vil det være et historisk brud med den militære alliancefrihed, som har været centralt i deres sikkerhedspolitik i lang tid.

Finland glædes over, at de har afleveret en ansøgning om medlemskab i Nato

