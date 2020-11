Mette F. vil aflive alle mink

FØLG PRESSEMØDET LIVE NEDERST I ARTIKLEN.

Regeringen har besluttet, at alle minkbesætninger skal aflives.

Det erfarer Ekstra Bladet fra flere kilder forud for et pressemøde med statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag kl. 16.

Tidligere onsdag skrev Politiken, at et notat fra Statens Serum Institut - der ikke er offentliggjort - viser, at smitte med covid-19 fra mink kan mutere i mennesker i en grad, der kan være en trussel mod kommende vacciner.

Notatet er ikke offentliggjort endnu, men det er tirsdag blevet oversendt til Sundhedsministeriet.

Det viser ifølge avisen, at coronavirus i ti mennesker fra Nordjylland, der er blevet smittet af mink, har forandret sig så meget, at det kan udgøre en fare for den fremtidige indsats mod virusset.

Den seneste udvikling er ifølge Fødevarestyrelsen, at der lige nu er konstateret smitte på 207 minkfarme. 67 minkfarme har fået aflivet deres besætning, og 23 minkfarme er under mistanke. Særligt kommunerne Hjørring, Jammerbugt og Frederikshavn er hårdt ramt af mink-smitte.

Omkring 1,5 millioner mink er indtil nu aflivet, men det tal skal runde 13 millioner mink, hvis det står til regeringen.

Statsministeriet indkalder til pressemøde om situationen med covid-19-smitte i mink og håndteringen af den. Det sker efter stigende smitte på minkfarme.

Partiledere hasteindkaldt

På pressemødet vil statsminister Mette Frederiksen (S) deltage virtuelt.

Hun er i øjeblikket i selvisolation og venter på at få svar på en coronatest, efter at hun har siddet i samme møde som justitsminister Nick Hækkerup (S), som er smittet med coronavirus.

Partilederne er også blevet indkaldt til et hastemøde onsdag. Det foregår virtuelt og begyndte 14.30, erfarer Ekstra Bladet.

Her bliver partilederne oplyst om situationen med mutationer i virus, når den smitter fra mink til mennesker. Det er angiveligt Erhvervsministeriet, Sundhedsministeriet og Fødevareministeriet, som står for mødet.

Landbruget stopper samarbejde

Siden oktober har corona hærget landets minkfarme, hvor flere avlere har været tvunget til at slå dyr ned i tusindvis.

Samtidig har myndighederne talt åbent om, at det er svært for myndighederne at følge med og få hentet minkene og testet dem.

Tidligere onsdag har landbrugets interesseorganisation Landbrug & Fødevarer meddelt, at den ikke længere ønsker at samarbejde med myndighederne i det samme omfang.

- Vi vil ikke finde os i mere. Minkbranchen har rakt en hånd ud og samarbejdet fra dag ét. Branchen har udvist samfundssind, som sjældent er set lige. Og som de færreste kan sætte sig ind i. Nu er det nok. Nu lukker vi døren. Hverken vi eller pelsdyravlerne vil hjælpe med at aflive raske dyr. Det er uetisk! Og ingen offentlige myndigheder er velkomne på vores bedrifter uden at kunne fremvise en negativ coronatest, siger viceformand Thor G. Kofod ifølge LandbrugsAvisen.

Mens Minkbranchen i en årrække var landbrugets guldæg, har branchen i den grad været hårdt ramt de seneste år. Sidste år eksporterede Danmark mink for fem milliarder kroner. Og udbruddet af corona på farmene har gjort tingene værre.

Flere har fået at vide, at de ikke må sælge deres skind, hvilket har gjort slaget endnu værre. Hasse Hjardemaal Andersen, minkavler, har formuleret det således over for TV2 Nord:

- Det ser da svært ud. Det ser rigtig svært ud, fordi hvor skal vi få dyr fra? Og dem, der skulle hjælpe os med dyr nede sydpå, de bliver jo også slået ned nu. Så det bliver rigtig svært.

