Mette F. vil afsætte ti milliarder

Ti milliarder kroner. Det beløb vil statsminister Mette Frederiksen afsætte til indsatsen på klimaområdet.

Det oplyser flere regeringskilder til Politiken. Udspillet vil blive præsenteret i forbindelse med hendes tale til folketingets åbning.

Pengene skal ifølge Politiken fordeles i forbindelse med efterårets forhandlinger om klima og finanslov.

Pengene stammer blandt andet fra de 9,2 milliarder kroner, som regeringen vil afsætte til at sparke gang i økonomien efter coronakrisen, samt EU's genopretningspakke.

REP: Hvor er vi på hockeystaven lige nu? Interview med klimaminister Dan Jørgensen. Video/redigering: Tariq Mikkel Kahn/Marie Glerup

Udspillet om ti milliarder kroner lander, få dage dage efter at De Radikale med Morten Østergaard i spidsen truede med ikke at stemme for årets finanslov, hvis ikke regeringen skifter kurs på klimaområdet.

Østergaard er utilfreds med, at regeringens klimastrategi i høj grad er bundet op på en forventning om, at ny teknologi vil kunne stå for en markant del af reduktionen i drivhusgasser.