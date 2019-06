Mette F. vil give Godhavn-drenge undskyldning

Mette Frederiksen (S) fastslår, at hun som det første, hvis hun bliver statsminister, vil give Godhavn-drengene en officiel undskyldning på regeringens vegne.

Det siger hun i en tale på Folkemødet på Bornholm.

Godhavn-drengene har i mange år kæmpet for at få en officiel undskyldning fra den danske stat. Mette Frederiksen er altså den første, der siger, at de skal have en undskyldning.

Godhavn var et statsligt drengehjem I Tidsvildeleje, hvor en række danske drenge boede i 1960'erne. Her blev de udsat for tæsk, seksuelle overgreb og medicinske forsøg.

Mette Frederiksen har i flere år ment, at en officiel undskyldning fra den danske regering var på sin plads. Men skiftende regeringer har ikke gjort det. Nu skal det dog være, mener hun.

- Så når nogen spørger mig, hvad jeg vil gøre som det første, hvis jeg bliver statsminister, så er svaret, at jeg på vegne af både vores fortid, vores nutid og vores fælles fremtid vil give Godhavnsdrengene en officiel undskyldning, siger Frederiksen.

- Det her er et af de mørkeste kapitler i nyere danmarkshistorie. Men vi kan stadig nå at give ofrene en oprejsning, siger Frederiksen.

Inden Mette Frederiksen kan give Godhavn-drengene en officiel undskyldning, skal hun dog være statsminister. Hun er stadig i gang med at forhandle om regeringsdannelse med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten.

Kolleger hylder

Flere politiske kolleger hylder på det sociale medie Twitter udmeldingen fra Mette Frederiksen.

I årevis har Godhavnsdrengene kæmpet for en officiel undskyldning fra staten. Jeg har selv kæmpet med dem siden jeg blev valgt i 2011. Jeg er rigtig glad for, at Mette Frederiksen siger, at hun vil udføre det. Det er på tide! #godhavnsdrengene — Pernille Skipper (@PSkipperEL) June 14, 2019