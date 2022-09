Mette F. vil ikke svare: Spørg Klima-Dan

Den 10. august var endnu en god dag i selfieland for landets statsminister, Mette Frederiksen (S).

Til et billede af sig selv hyldede hun varmechecken med ordene:

'God nyhed (glad smiley, red). Varmechecken på 6.000 kroner er blevet udbetalt. Omkring 400.000 hjem får gavn af den. Jeg ved godt, at de stigende priser kan mærkes hos jer alle. Vi kan ikke holde alle skadefri. Men vi skal hjælpe jer, som har sværest ved at få hverdagen til at hænge sammen'.

Men efter at varmechecken nu er endt i det rene lotteri og kaos, hvor nogle fejlagtigt har fået checken, mens andre fejlagtigt ikke har, har statsministeren forholdt sig tavs om den ellers 'gode nyhed'.

Ekstra Bladet har spurgt statsministeren, om hun har en besked til de mange danskere, der må se til, at så mange skattekroner ender i de forkerte lommer.

Annonce:

Om statsministeren skylder en forklaring på, hvordan det kunne gå så galt, nu hvor det skulle gå så stærkt med at få udbetalt pengene, at man overså alle advarsler om, at der ville ske fejl?

Om statsministeren ikke også har et ansvar som leder af regeringen?

Men det kan Ekstra Bladet ikke få svar på. Statsministerens presseafdeling henviser til Klima- Energi- og Forsyningsministeriet.

Da Ekstra Bladet spørger igen, om det er et andet ministerium, der skal svare på, hvad statsministeren mener om sagen, lyder svaret:

'Udbetaling af varmechecken hører under Klima-, Energi og Forsyningsministeriets ressort'.

Og da Ekstra Bladet ringer til Klima- Energi- og Forsyningsministeriet, lyder beskeden, at de ikke kan udtale sig om Ekstra Bladets spørgsmål til statsministeren.

Ekstra Bladet har derfor igen spurgt Statsministeriet om en kommentar fra Mette Frederiksen og stillet de samme spørgsmål.

Ministeriet er ikke vendt tilbage.

At det kun skulle være klimaministeren, der udtaler sig om varmechecken, har heller ikke afholdt andre ministre fra at kommentere sagen.

Annonce:

Således sagde beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i et interview med Ekstra Bladet, at det var 'træls' med dem, der uberettiget havde modtaget en check.

Også finansminister Nicolai Wammen (S) kommenterede varmechecken på pressemødet onsdag om den nye finanslov, hvor han sagde, at 'en fejl er en for mange'.