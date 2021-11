Mette F. vil stille op til samråd om mink-sms'er

Folketingets partier får nu mulighed for at stille spørgsmål til statsministeren i sagen om de slettede sms'er

Statsminister Mette Frederiksen vil stille op til et samråd i sagen om de slettede sms'er under mink-skandalen.

Det oplyser Statsministeriet til Ritzau.

Her skal hun mundtligt svare på spørgsmål om sagen fra Folketingets partier.

Der er endnu ikke fastlagt en dato for samrådet.

Støttepartier vil have hende på banen

Flere partier har efterspurgt netop det, siden det kom frem, at statsministeren og flere højtstående ansatte i Statsministeriet har slettet sms'er automatisk.

Sms'er, der kan være med til at belyse, hvad der skete i dagene før og efter beslutningen om at aflive alle mink, selvom der ikke var lovhjemmel for indgrebet.

Det ønske er også blevet bakket op af regeringens støttepartier, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Fire samrådsspørgsmål

Statsministeren er blevet stillet fire samrådsspørgsmål om sletning af materiale. Det fremgår af Folketingets hjemmeside.

Alle fire er stillet af Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup og er stilet både Mette Frederiksen og justitsminister Nick Hækkerup.

Tre af dem er stillet 2. november, dagen før det pressemøde, hvor statsministeren forklarede sig for den fremmødte presse.