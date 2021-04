Mette F.'s bud: Mundbind er fortid efter sommeren

Lovpligtig brug af mundbind kan meget vel tænkes at være fortid på steder som supermarkeder efter sommeren.

Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen (S), da hun under et interview på TV 2 onsdag aften skulle svare 'ja' eller 'nej' til en række spørgsmål fra værterne.

Et af spørgsmålene var således, om hun tror, at danskerne stadig skal bære mundbind i supermarkederne 1. september. Og her blev svaret altså et 'nej, det tror jeg ikke'.

Heller ikke Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre, troede på, at mundbind stadig vil være et krav til den tid.

Rejser, bryllupper og natteliv

Under interviewet blev de to politikere også spurgt ind til rejser og større private sammenkomster.

- Ville du booke en flybillet til Mallorca i slutningen af juni, spurgte den ene af TV 2's værter således Mette Frederiksen.

- Nej, svarede hun, efterfulgt af et 'måske hvis du har en god rejseforsikring. Men ikke, hvis du frygter at tabe en masse penge på det'.

Jakob Ellemann Jensen, derimod, kastede sig gerne ud i at booke billetten.

Til spørgsmålet om, hvorvidt Mette Frederiksen tror på, at man i juli kan holde et bryllup med et selskab på 80 gæster, svarede begge 'ja'.

Mette Frederiksen tror også, at nattelivet vil blive genåbnet inden nytår, lød det i interviewet.