Mette forfremmer minister

Fremover vil der i Danmark være et Indenrigs- og Boligministerium, som Kaare Dybvad Bek skal stå i spidsen for.

Dermed får han oveni sin post som boligminister opgaven med at varetage den tunge tjans som indenrigsminister.

'Danmark er ganske enkelt for lille et land til store forskelle. Ambitionen er, at det nye Indenrigs- og Boligministerium skal styrke og videreudvikle regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. Derfor samler vi nu ressortansvaret for en række afgørende indenrigspolitiske dagsordener i det nye ministerium,' siger Mette Frederiksen i en pressemeddelelse, der er udsendt fra Statsministeriet.

Fokus på covid-19

Indenrigsministeriet tilhørte før Astrid Krag. Hun får til gengæld også et nyt område.

Samtidig oprettes et Social- og Ældreministerium med Astrid Krag som social- og ældreminister.

Ældreministeriet blev før varetaget af sundhedsminister Magnus Heunicke, og dermed er der altså foretaget en omfattende rokade i de danske ministerier.

Den flytning bliver blandt andet lavet, så Sundhedsministeriet i højere grad kan fokusere på håndteringen af coronavirussen.

