Mette forgylder de rigeste: Stor arve-gave

De rigeste familier i Danmark får en stor gave af den nye SVM-regering.

En halv mia. er afsat til at nedsætte arveafgiften for erhvervsvirksomheder.

Det fremgår af regeringsgrundlaget 'Ansvar for Danmark':

'Regeringen vil herudover sanere erhvervsstøtten for 2 mia. kr. Heraf anvendes en halv mia. kr. til at nedsætte bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder fra 15 pct. til 10 pct.', hedder det i regeringsgrundlaget.

Kovending på arv

De 500 millioner kroner på bo- og gaveafgiften er en kovending på Socialdemokratiets hidtidige politik på området.

Annonce:

'Vi vil målrette arveskatten til de mest velstillede. De fleste danskere efterlader sig mindre end en halv million, når de dør. Det bør arvinger ikke betale skat af. Til gengæld skal skatten øges for dem, der arver meget store formuer', skriver Socialdemokratiet eksempelvis i deres valgoplæg: 'DANMARK ER FOR LILLE TIL STORE FORSKELLE'.

Skattestop: Mettes gave til topskatte-ydere

Udover arveafgiften er der lagt op til en stor skattereform i SVM-regeringen. Det sker med indførelsen af et nyt skattestop som kendt fra Fogh-årene. Skattestoppet betyder, at der ikke må indføres nye skatter og afgifter, uden at andre sløjfes.

Ifølge regeringsgrundlaget vil topskattesatsen herudover blive halveret for de skatteydere, der tjener op til 750.000 før arbejdsmarkedsbidrag.

Det fremgår af regeringsgrundlaget, 'at regeringen: vil gennemføre en skattereform, der øger lønmodtagernes rådighedsbeløb og gør det mere attraktivt at arbejde og yde en ekstra indsats. Regeringen vil afsætte 5 mia. til skattereformen.'

Annonce:

Derudover siger statsminister Mette Frederiksen på pressemødet fra Marienborg, at også topskattegrænsen bliver rykket. Det fremgår dog ikke klart af det netop offentliggjorte regeringsgrundlag, hvordan de nye grænser for topskat bliver.

Top-top-skat

Samtidig indføres der en 'top-top'-skat på 5 procent for de rigeste danskere med en indkomst på over 2,5 mio. om året. Den nye 'top-top'-skat ventes at ramme cirka 9000 danske skatteydere.