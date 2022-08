Mette forsvarer Barbara: Skal ikke hjem

Statsminister Mette Frederiksen kommer ikke til at hjemsende sin departementschef, mens det bliver undersøgt, om mink-skandalen skal have konsekvenser for hende

Statsminister Mette Frederiksen vil ikke hjemsende sin kritiserede departementschef, Barbara Bertelsen.

Hun har nemlig fortsat fuld tillid til sin højre hånd, selvom Bertelsen og flere andre af landets øverste embedsmænd har fået en flænsende hård kritik af Mink-kommissionen for snart halvanden måned siden.

Det fastslog statsministeren torsdag efter et møde i Folketingets Granskningsudvalg.

- Hvad angår en umiddelbar hjemsendelse af Barbara Bertelsen, så er det når alt kommer til alt er det et tillids-spørgsmål, og jeg har tillid til både Statsministeriets departementschef og de andre embedsmænd, der er ansat i staten, lød det fra Mette Frederiksen.

Noget andet med forsvarstoppen

Hun var indkaldt til møde i Folketinget for at svare på, hvorfor embedsmænd tidligere er blevet hjemsendt prompte efter offentlig kritik, mens man altså i mink-skandalens kølvand har bedt Medarbejder- og Kompetencestyrelsen vurdere sagen - uden deadline - med hjælp fra eksterne rådgivere.

- Mette Frederiksen, brugte I Kompetencestyrelsen til at vurdere, om forsvars-toppen skulle hjemsendes i 2020?

- Nej altså, når det er et spørgsmål om medarbejdere på forsvarsområdet, så er det i udgangspunktet forsvarsministeren, der er den ansættelses-retlige myndighed.

- Hvor længe skal der gå, før der kommer en afgørelse?

- Der kommer en rådgivning og en anbefaling til regeringen, og der er det vigtigt at sige, at det er de enkelte ministre, der har ansvaret for deres område, og så tager vi stilling til, hvad der skal ske, lød det ansvars-omfordelende svar fra regeringschefen.

Gode erfaringer med alle

- Hvorfor har du tillid til Barbara Bertelsen?

- Jeg har tillid til de embedsmænd, der er ansat i den danske stat, og jeg har utroligt gode erfaringer med dem, fastslog statsministeren.

- Er der ikke grænser for, hvor lang tid det her skal tage?

- Jo, jeg har da en forventning om - også fordi det tydeligvis har jeres (pressens, red.) store interesse, og fordi det er vigtigt for Folketinget - at styrelsen arbejder så hurtigt. som det overhovedet kan lade sig gøre, siger Mette Frederiksen.

Statsministeren har med andre ord ikke flyttet sig en tomme i forhold til det pressemøde, som hun holdt umiddelbart efter Mink-kommissionens kritik af Barbara Bertelsen, rigspolitichef Thorkild Fogde, justitsministeriets departementschef og syv andre embedsfolk, der blev offentliggjort i slutningen af juni måned.

Det var her, at Mette Frederiksen blandt andet annoncerede nedsættelsen af et såkaldt 'demokrati-udvalg' for at vise, at hun skam tager kommissionens konklusioner alvorligt.

Styrelse har ingen deadline

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har ikke nogen nærmere deadline for, hvornår man er færdig med at vurdere, hvad der skal ske med de kritiserede embedsmænd fra Mink-skandalen.

Det sagde styrelsens direktør, Signe Friberg Nielsen, torsdag, hvor hun sekunderede statsminister Mette Frederiksen i mødet med Christiansborg-pressen efter halvanden måned med kortfattede, skriftlige svar til pressen om, hvordan arbejdet med alle personale-sagerne skrider frem.

Men det er stadig helt uklart, hvornår styrelsen forventer at være færdig med sit arbejde.

- Det har vi ikke noget bud på. Vi arbejder med beretningen, lyder fra Signe Friberg Nielsen.

- Har I holdt sommerferie i år?

- Der har løbende været nogen på arbejde hele sommeren.

- Hvor mange ansatte arbejder med sagen?

- Det har vi svaret på.

- Hvad er svaret?

- Vi har et team af juruister, som sidder og arbejder med denne her sag.

- Er der nogle af dem, som Barbara Bertelsen har ansat?

- Nej, det er der ikke, fastslog Signe Friberg Nielsen.