Mette fortsætter svar-karrusel om Afghanistan

I de kritiske timer og dage op til Afghanistans fald tog statsministeren til koncert i Odense. Hun afviser fortsat at svare på, hvornår alvoren gik op for hende

Det blev ikke alle gode gange tre, da Ekstra Bladet onsdag endnu en gang forsøgte at få statsminister Mette Frederiksen til at fortælle, hvornår alvoren i Afghanistan egentlig gik op for hende.

Vi ved, at hun mindre end to døgn før Talibans endelige magtovertagelse var til koncert i Odense med forsvarsminister Trine Bramsen, hvor de skrev til deres følgere på sociale medier, at de havde en 'skøn aften'.

Imens var både danskere og dansk ansatte afghanere ved at blive omringet af Taliban i landets hovedstad, Kabul.

Trine Bramsen har siden sagt, at hun ikke ville have været til koncerten og et efterfølgende møde med partikammerater i en campingvogn på Ærø, hvis hun havde indset alvoren tidligere.

Men statsministeren har ikke sagt noget.

Svarede, da en anden sagde noget

Da Ekstra Bladet første gang spurgte Mette Frederiksen på et pressemøde, svarede hun slet ikke, men gav ordet til Bramsen, der stod ved hendes side.

De vi spurgte anden gang, sagde Mette Frederiksen, at hun allerede havde svaret med henvisning til det pressemøde, hvor hun blot gav ordet videre til Bramsen.

Og onsdag lød det så sådan her fra statsministeren:

- Jeg synes, jeg har svaret på det spørgsmål.

Det tætteste, man kommer et svar på, hvor alvorlig statsministeren betragtede situationen i Afghanistan under koncerten, er en generel betragtning om evakueringerne, som blev sagt som indledning til pressemødet med Bramsen:

- Med det, vi ved i dag, der tror jeg, at alle de lande, der i øjeblikket arbejder på at få reddet folk ud af Afghanistan, kunne have ønsket sig, at evakueringen var foregået på en anden måde. Hele verden blev overrasket over den hastighed, hvorved tingene har udviklet sig, lød det.

Flere partier, eksperter og tidligere militære topfolk havde dog allerede inden koncerten opfordret regeringen til at få folk ud af landet.