Mette Frederiksen åbner for en flerpartiregering

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger i et interview med Jyllands-Posten, at hun gerne vil 'åbne en diskussion af, om man vil kunne lave en regering hen over den politiske midte'.

I interviewet siger statsministeren, at Socialdemokratiet dog stadig ønsker - og går til valg på - en etpartiregering.

- Men vi vil også gerne åbne en diskussion af, om der kan være en bred regering. Det er meget reelt og også rigtigt at åbne den diskussion, så danskerne kan forholde sig til det, også i god tid inden et valg, siger hun til Jyllands-Posten.

For præcis fire år siden, på grundlovsdag i 2018, sagde Mette Frederiksen, at Socialdemokratiet ville gå efter at blive en etpartiregering efter næste folketingsvalg.

Efter valget i 2019 dannede Mette Frederiksen en etpartiregering.

Mette Frederiksen siger til Jyllands-Posten, at forklaringen på hendes kursskifte kan findes i coronakrisen og krigen i Ukraine.

Også Det Nationale Kompromis mellem regeringen, Venstre, De Konservative og SF har fået Mette Frederiksen til at skifte mening, siger hun til avisen.

Når Mette Frederiksen alligevel ikke går til valg på en flerpartiregering, skyldes det, at hun mener, at den nuværende socialdemokratiske regering fungerer, og at hun ikke ved, om en regering over midten vil fungere.

Statsministerens invitation til at åbne en diskussion om en regering over midten indeholder ikke nogen ultimative krav om, hvilke partier der skal være med, eller hvad det politiske grundlag for den skal være.

De Radikale har tidligere i år sagt, at de ikke vil pege på en ny etpartiregering efter et valg, men Mette Frederiksen siger, at dagens udmelding ikke bare er at tage bestik af meldingen fra De Radikale.

Statsministeren bliver også spurgt, om det er en forudsætning, at hun er statsminister i en eventuelt bred regering.

Til det svarer hun, at Socialdemokratiet entydigt går til valg på, at hun fortsætter som statsminister.