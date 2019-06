Mette Frederiksen: Desværre lykkedes det ikke

Henrik Sass Larsen har en stor del af æren for, at Socialdemokratiet igen står med en mulighed for at kunne danne regering. Han har været med hele vejen, også når der skulle træffes svære beslutninger. Desværre har han undervejs betalt en meget høj pris personligt.

Jeg har haft en tæt dialog med Henrik Sass Larsen gennem hele forløbet. Som Henrik selv skriver, har de fleste kunnet se, at han ikke har det godt. Han har forsøgt at kæmpe sig tilbage, og det har jeg og mange andre støttet ham i, men det er desværre ikke lykkedes. Derfor er det også den rigtige beslutning, at Henrik nu sygemelder sig, og jeg håber, at det vil give den ro og den tid, der skal til, for at han kan blive rask. Jeg håber også, at alle nu vil respektere Henriks behov for fred og ro.

Henrik har været en af mine nærmeste sparringspartnere i mange år. Han er oppe på den store klinge. Han tør tænke nyt, og han evner ikke mindst at se meget langt frem. Samtidig er han drevet af en enorm social indignation, især når det gælder børn og udsatte. Jeg vil ikke skjule, at Henrik for mig er en af sin generations vigtigste politikere, og få kan sin ideologi og vores fælles historie som han.