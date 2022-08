Mette Frederiksen: 'Det er en politisk skandale'

'Når en minister går af, der igangsættes en kommissionsundersøgelse, og regeringen får kritik. Er det så en skandale? Ja. Det er en politisk skandale.'

Det skriver statsminister Mette Frederiksen i et opslag på Facebook.

Sidste uge sagde statsministeren ellers, at hun gerne ville diskutere, om minksagen overhovedet kunne beskrives som en 'skandale'.

Men nu har statsministeren åbenbart fået diskuteret sig frem til, at der rigtig nok var tale om en skandale. Eller i hvert fald en 'politisk skandale'.

Længere nede i opslaget tager hun nemlig brodden af sin egen rygcrawl.

'Men er det en skandale, at minkene blev slået ned? Nej, det mener jeg ikke, det er', skriver statsministeren på Facebook

Regeringen begik 'fejl'

Mette Frederiksen holder stadig fast i, at minkene skulle aflives, fordi regeringen havde modtaget en risikovurdering om, at fortsat minkavl ville udgøre en 'betydelig risiko' for folkesundheden.

Alligevel erkender Mette Frederiksen, at der blev begået fejl undervejs.

'Det viste sig, at der ikke var hjemmel til beslutningen. Det var en fejl, som vi – i modsætning til tidligere regeringer i andre sager – ikke har forsøgt at skjule eller dække over. Regeringen gjorde selv Folketingets partier opmærksom på, at der manglede hjemmel. Og den blev efterfølgende tilvejebragt.', skriver Mette Frederiksen.

I opslaget skyder statsministeren også mod sine to kommende modkandidater, Jakob Ellemann-Jensen (V) og Søren Pape Poulsen (K) ved retorisk at spørge dem, om de ville have ignoreret risikovurderingen, hvis de havde siddet for bordenden i november 2020.

Slap med advarsel

På trods af den i hvert fald delvise erkendelse, nævner statsministeren ikke noget om, hvorvidt den politiske 'skandale' skal have yderligere konsekvenser.

I juli fik Mette Frederiksen selv en (lang) næse af Folketinget for sin rolle i Minksagen.

Og torsdag i sidste uge fik departementchefen i Statsministeriet, Barbara Bertelsen, så også sin straf af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. En advarsel, kunne det blive til.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen kunne onsdag fortælle, hvilke konsekvenser minkskandalen får for adskillige fremtrædende embedsmænd Medarbejder- og Kompetencestyrelsen kunne onsdag fortælle, hvilke konsekvenser minkskandalen får for adskillige fremtrædende embedsmænd

Ministre i flyverskjul

Siden den kryptiske udmelding om, hvorvidt minkskandalen kunne kaldes for en skandale, har det ikke været nemt at komme frem til en konklusion.

Flere af Mette Frederiksens ministerkolleger har i hvert fald gjort sit for at undgå at svare på spørgsmålet.

I stedet har de sendt aben videre til Socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund, der sidste uge gentog, at 'det kan 'diskuteres, om det er en skandale'.

Men hvad synes regeringen: Er det en skandale, ja eller nej?

- Det er lidt for nuanceret en sag til bare at svare ja eller nej til, sagde Rasmus Stoklund til Ekstra Bladet søndag.