Mette Frederiksen: Er det overhovedet en skandale?

En uheldig sag, ja. En skandale, måske.

Sådan beskriver Mette Frederiksen minksagen, efter Medarbejder- og Kompetencestyrelse onsdag fremlagde deres rådgivning til statsministeren, justitsministeren og miljøministeren som opfølgning på Minkkommissionens beretning.

En beretning, som Mette Frederiksen og co. har valgt at følge, og dermed betragter statsministeren minksagen som afsluttet.

- Jeg mener ikke, at der er en stor skurk i den her sag om mink. Jeg vil sådan set også gerne diskutere, om der er tale om en skandale. Der er blevet begået en fejl med hensyn til lovhjemmel, men det var en nødvendig beslutning.

- Der ligger en klar indberetning fra styrelsen, og det vælger regeringen at følge, siger Mette Frederiksen

Advarsel er en advarsel

- Barbara Bertelsen har fået en advarsel. Hvor alvorligt er det i dine øjne?

- Jamen, Minkkommisionen er kommet med sin kritik, og så har en uvildig styrelse behandlet beretning og valgt at indstille til mig som arbejdsgiver, at der skal falde en advarsel. Den indstilling har jeg valgt at følge. Der ligger en alvorlig kritik. Det gjorde der allerede før.

- Hvad får den af konkret betydning?

- En advarsel er en advarsel. Jeg har generelt meget stor tillid til de danske embedsmænd. Det ændrer Minkkommissionens beretning ikke på, siger Mette Frederiksen.

Stadig tillid

- Har du stadig tillid til Barbara Bertelsen?

- Ja, det har jeg. Jeg lægger til grund, at det arbejde er gjort ordentligt, og når man indstiller, at der skal gives en advarsel, så har jeg gjort det.

Minkkommissionen konkluderede 30. juni, at Bertelsen har medvirket til 'brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet' i forbindelse med et pressemøde 4. november 2020.

På pressemødet meldte regeringen ud, at flere millioner mink skulle aflives af frygt for en mutation af coronavirus i mink, der i yderste konsekvens kunne svække vacciner.

Bertelsen bidrog til en 'forceret' proces frem for at undersøge, om lovgrundlaget for at aflive alle mink var på plads, hvilket det ikke var.

Advarsel

Advarslen onsdag sker på baggrund af en indstilling fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Den har undersøgt embedsmændenes rolle.

For Barbara Bertelsen vil der ikke være yderligere ansættelsesretlige konsekvenser. I afgørelsen lyder det, at kommissionen ikke anvender ordet 'kritisabel' om hendes rolle.

Om Statsministeriets rolle, som hun står i spidsen for, hed det, at det havde handlet 'meget kritisabelt'.

Bertelsen tager advarslen til efterretning og kalder den 'alvorlig'.

- Det tager jeg selvfølgelig alvorligt. Jeg har nu modtaget afgørelsen i min sag, der betyder, at jeg har modtaget en advarsel jævnfør tjenestemandsloven. Den har jeg taget til efterretning og accepteret, siger hun i en udtalelse.

Handler om tillid

Mette Frederiksen har tidligere sagt, at sagen for hende handler om tillid.

- Jeg har tillid til departementschefen i Statsministeriet, ligesom jeg i øvrigt har til alle embedsmænd, der er ansat af staten, sagde Frederiksen.

Det har mødt kritik fra flere sider i Folketinget, at ti embedsmænd har fået lov at arbejde videre, mens deres sag blev vurderet.

Kommissionen skriver i sin beretning blandt andet, at Statsministeriet 'indtog en overordnet og styrende rolle i den forcerede proces', som førte til pressemødet 4. november 2020.

- Samlet er det kommissionens vurdering, at Statsministeriet har handlet meget kritisabelt i forløbet, som førte til den grove vildledning af minkavlere og offentlighed og den klart ulovlige instruks, står der i beretningen fra juni.

Kommissionen lægger til grund, at Bertelsen ikke var bekendt med, at der manglede grundlag til aflivning af alle mink.

Men derefter hedder det:

- Bertelsen, der selv er jurist, burde havde rejst spørgsmålet om hjemmel over for ressortministeriet.

Der indledes desuden en disciplinærsag mod rigspolitichef Thorkild Fogde og departementschef i Miljøministeriet Henrik Studsgaard. Begge fritages fra tjeneste.

Departementschef i Justitsministeriet Johan Legarth modtager en irettesættelse.

