Mette Frederiksen: Forhandlinger om genåbning tegner godt

Forhandlingerne om en genåbning af samfundet tegner godt. Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) i en tale ved Kommunalpolitisk Topmøde for landets borgmestre torsdag.

- Som I ved, er regeringen sammen med Folketingets partier i fuld gang med at sikre en langsigtet genåbning af Danmark. Jeg oplever, at viljen til at tage ansvar er stor. Det tegner godt, siger hun ved topmødet, der i år foregår virtuelt.

Senere torsdag skal statsministeren mødes med partilederne og fortsætte de forhandlinger, der skal genåbne samfundet og få en mere normal hverdag tilbage. En aftale skal være klar senest tirsdag 23. marts.

Især de blå partier taler for, at der sættes mere fart på genåbningen, så flere skoleelever og liberale erhverv, som for eksempel frisørerne, kan åbne allerede fra på mandag.

Men Mette Frederiksen advarer i sin tale imod at åbne for meget og for hurtigt.

- Jeg ved godt, at der er mange af jer, der ser på tallene, og siger 'åbn nu bare op, vi vil godt have endnu flere borgere i gang med en almindelig hverdag'.

- Men jeg bliver samtidig nødt til at gentage, hvad jeg også har sagt i andre sammenhænge. Pas nu på, at utålmodigheden ikke får så meget fat i os, at vi risikerer at sætte alt det, vi har vundet, over styr, siger hun.

Statsministeren har tidligere givet udtryk for, at alle skoleelever kan være tilbage efter påske. I øjeblikket kan blandt andet landets 5.-8. klasser kun mødes en gang om ugen udendørs.

Det er især særligt smitsomme mutationer af coronavirus, der kræver en forsigtig genåbning, understreger Mette Frederiksen.

Og netop på den baggrund har landets kommuner en særlig rolle i forbindelse med genåbningen, understreger statsministeren.

For mens samfundet åbner mere og mere, vil der i stigende grad blive brug for lokale nedlukninger.

Det ved alle de kommuner, hvor man allerede har haft udbrud med for eksempel den britiske mutation, lyder det.

- Vi begynder at se det nu i flere og flere kommuner, hvor man sammen får kontrol over smitten, går ud og stemmer dørklokker, hvis det er nødvendigt, og sørger for, at så mange borgere som muligt bliver testet.

- Det er jer, der kender lokalområdet. I kan langt hurtigere end andre få øje på, at der er en sammenhæng mellem den daginstitution, det boligområde og den skole. Vi har behov for jeres viden for hurtigt at kunne få slået smitten ned, siger statsministeren.