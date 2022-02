Mette Frederiksen glad for 'skøre og dårlige' regler

Statsministeren er 'stolt af' stramningerne på udlændingeområdet, mens Mattias Tesfaye glæder sig 'som et lille barn' til at få ryddet ud i dem

Statsminister Mette Frederiksen (S) leverede et 'entydigt nej' til, at stramningerne på udlændingeområdet er gået for langt.

Det sker ved statsministerens spørgetime i Folketingssalen, hvor Mai Villadsen (EL) bragte sagen om nu 20-årige Mishti Dixit, der mistede sit opholdsgrundlag, fordi hendes mor blev statsborger, på bordet.

- Hvornår kommer den ændring, som regeringen har bebudet? Og kan statsministeren ikke godt se, at stramningerne på udlændingeområdet er gået alt for vidt, spørger Enhedslistens politiske ordfører.

Sidste del af spørgsmålet afviser Mette Frederiksen blankt.

- Hvis jeg bliver spurgt til, om jeg generelt synes, at stramninger er gået for vidt, er mit svar entydigt nej.

- Jeg er glad for, jeg er stolt af, jeg er lykkelig for, jeg er taknemmelig over, at der er et flertal i det danske folketing, der tør lægge hånden på kogepladen og tage ansvaret for, at vi kan få tingene til at fungere, siger hun til spørgsmålet i salen.

Tesfaye vil rydde op

Hun ville dog ikke kommentere konkrete personers sager i salen, sagde hun, men noterede sig, at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har givet udtryk for, at der skal ændres på lige den regel, der hev Mishtis opholdsgrundlag væk under hende.

Kun fordi hun selv har ansøgt om permanent opholdstilladelse i Danmark og har fået lov til at blive i Danmark, mens sagen behandles, blev hun ikke sendt med et fly til Indien, hvor hun oprindeligt kommer fra, i søndags, som fristen ellers lød på.

Mai Villadsen krævede svar på, hvornår regeringens varslede ændring kommer. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Og mens Mette Frederiksen fortæller til partiformændene i salen, at hun ikke mener, at stramningerne er gået for vidt, var det andre toner, der lød fra netop Mattias Tesfaye, da Ekstra Bladet interviewede ham i sidste uge.

- Vi har desværre tilbage i 2016 lavet nogle regler og ændringer i udlændingeloven, der er skøre og dårlige. Dem skal vi have fjernet hurtigst muligt. Der er folk, der har været påvirket af de her regler.

- Nu kan jeg læse i Ekstra Bladet, at der er endnu en sag. Derfor glæder jeg mig som et lille barn til at få ryddet op, sagde han i interviewet.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Se interviewet med Mattias Tesfaye om Mishti Dixits sag her

Syltede lovgivning i et år

I samme interview til Ekstra Bladet meddelte Mattias Tesfaye, at han vil komme med et forslag til ændringen i næste måned, som Mai Villadsen efterspurgte hos statsministeren i spørgetimen.

Den melding kommer, efter Mattias Tesfaye har syltet lovændringen i et helt år.

Der blev nemlig stillet et beslutningsforslag fra Radikale Venstre i oktober 2020, som opnåede et endeligt flertal ved andenbehandlingen i februar sidste år.

- Der er regler, der er skøre og dårlige, og dem skal vi have fjernet hurtigst muligt. Vi fremsætter lovforslaget i næste måned, og lige så snart 90 folketingsmedlemmer har trykket på knappen, så ryger reglen i skraldespanden, sagde Mattias Tesfaye i sidste uge.

- Nu siger du 'hurtigst muligt', men hvorfor har det ligget stille i et år?

- Jeg ville selvfølgelig ønske, at det var sket for et år siden, men det er det desværre ikke, sagde ministeren.