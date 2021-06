Mette Frederiksen har booket første stik

Region Hovedstaden har åbnet for vaccination af årgang 1977, som omfatter statsminister Mette Frederiksen.

Derfor har statsministeren nu booket tid til vaccination.

Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Mette Frederiksen skal have sit første stik i morgen, fredag 4. juni, i vaccinationscentret i Øksnehallen på Halmtorvet 11 i København.

Efter at statsministeren har modtaget sit stik, vil hun stille op til en kort kommentar til pressen for vaccinationscentret klokken 7.50.

'Flere end 2,2 millioner danskere har påbegyndt deres vaccination mod covid-19 og 1,3 millioner er færdigvaccinerede. Danskernes tilslutning om at lade sig vaccinere er fortsat meget høj. Det er der grund til at glæde sig over. I morgen får jeg mit første stik. Jeg glæder mig til, at alle danskere har fået samme mulighed. For vaccinerne er og bliver vores supervåben mod covid-19,' udtaler Mette Frederiksen i forbindelse med pressemeddelelsen.